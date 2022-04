GTM annonce Kaibun, un magazine spécialisé dans le manga et la culture japonaise

GTM Ediciones a dévoilé son nouveau projet, un nouveau magazine axé sur la culture japonaise, notamment le manga et l’anime. Kaibun sortira le 22 juin avec un numéro de 252 pages de reportages, interviews et autres articles liés au pays du soleil levant. Il s’agit d’un magazine semestriel (deux numéros par an), qui sera basé sur un modèle d’abonnement.

Chacun des magazines s’articulera autour d’un thème précis : le premier numéro sera mécha, donc les sagas bien connues ne manqueront pas comme Evangelion, Gundam ou Macross. En termes de contenu, Kaibun présentera des critiques de mangas et d’animes, des rapports de l’industrie et des articles plus spécifiques sur les coutumes et les traditions de la société japonaise. Le magazine accueillera également des critiques de jeux vidéo liés d’une manière ou d’une autre au Japon.

🗾👋Bienvenue et bienvenue sur le compte officiel Kaibun ! Vous trouverez ici les dernières nouvelles du magazine, des nouvelles et bien plus encore Merci de nous avoir rejoint dans cette aventure de la part de toute l’équipe ! 👉Découvrez tout ce que nous avons pour vous : https://t.co/m27ZF9YU4i pic.twitter.com/BrQdZ3EWGl — Kaibun (@kaibun_es) 22 avril 2022

Qui travaille chez Kaibun ?

Derrière le projet se trouve une partie de l’équipe koi-nya, un site spécialisé dans le manganime qui a fermé ses portes en août 2018. José Álamo, ancien rédacteur en chef du site et également collaborateur et CM du magazine GTM, sera responsable pour la parution.

Kaibun suivra la ligne de GTM et misera sur l’art. Les couvertures seront inspirées du thème de chaque numéro et seront illustrées par Toni Infante, un artiste qui a travaillé pour des entreprises comme Marvel ou Tencent. Bien que le magazine puisse être acheté dans des points de vente spécifiques (Otaku Center à Madrid), l’abonnement en sera le principal pilier.

Voici les options :

Tous les abonnements Kaibun

Abonnement Digital : 9,99€/an

Abonnement qui comprend les numéros de chaque année au format numérique. Directement dans la boîte de réception.

Abonnement Tankōbon : 39,99€/an

Kaibun au format PDF dans votre boîte de réception

Kaibun imprimé, directement dans la boîte aux cartes

Lithographies illustrées exclusives

Votre nom dans les remerciements

Accès à la communauté Discord

Tous les numéros GTM au format numérique

Lancement : abonnement premium d’un mois à Crunchyroll

Abonnement Kanzenban : 59,99€/an

Tout inclus dans l’abonnement Tankobon

Une pièce de collection de 50 mm avec une finition vieil or et un design exclusif selon les grands thèmes des deux chiffres de l’année. Il y aura une pièce par an.

Livraison express 24/48h

source | Éditions GTM