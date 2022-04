Nintendo Switch Online + Expansion Pack ajoute le grand DLC de Splatoon 2 : maintenant disponible

Quelques mois après les débuts de Splatoon 3 sur Nintendo Switch, la société japonaise a annoncé d’autres contenus spéciaux pour ceux qui sont abonnés au Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Ceux qui possèdent également une copie de Splatoon 2 pourront télécharger l’Octo Expansion, le super DLC du deuxième opus du jeu vidéo, sans frais supplémentaires. En fait, il est déjà disponible pour tous ceux qui répondent aux exigences susmentionnées.

Comment accéder au DLC ? La principale exigence est, comme nous l’avons mentionné, d’avoir une copie de Splatoon 2 et d’être abonné à l’abonnement premium Nintendo Switch Online. Une fois certifié que les exigences sont remplies, il vous suffit de visiter la page du produit sur le Nintendo eShop. Nous y trouverons le package téléchargeable, alors cliquez sur « Télécharger » dans la section « Contenu en ligne Nintendo Switch + Pack d’extension », située en haut de la page.

Splatoon 2 : Octo Expansion met le joueur dans le skin de l’Agent 8, un Octarien qui se réveille sans aucun souvenir sur le quai d’une station de métro. Vous devez explorer une installation souterraine étrange et surmonter 80 missions avec toutes sortes de défis. Si vous parvenez à vous échapper de l’enceinte, vous pourrez rejoindre les batailles multijoueurs dans le cadre du côté octarien.

Splatoon 3 a déjà une date de sortie

Nintendo avait déjà confirmé que Splatoon 3 allait être mis en vente en 2022, mais la date précise n’était pas encore connue. Jusqu’aujourd’hui. La société japonaise a distribué une nouvelle bande-annonce et a révélé que le jeu vidéo arrivera dans les magasins le 9 septembre. Avant cela, nous pouvons profiter de titres comme Nintendo Switch Sports (29 avril), Mario Strikers : Battle League Football (10 juin) ou Xenoblade Chronicles 3 (29 juillet).

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild était l’un des produits les plus attendus de 2022, mais Nintendo a récemment annoncé qu’elle avait besoin de plus de temps de développement, elle a donc été reportée au printemps 2023.

source | Nintendo