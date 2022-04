Tales from the Borderlands continuera en 2022

Gearbox travaille sur un nouvel épisode de Tales from the Borderlands, l’aventure au format épisodique qui a fait ses débuts en 2014. Du studio, ils soulignent qu’il arrivera cette année; partagera plus de nouvelles cet été.

« Nouvelle aventure, nouveaux personnages et nouvelles histoires », publie la société dans un court tweet sur les réseaux sociaux. « Un nouveau Tales from the Borderlands arrive en 2022 sur Gearbox et 2K. » Telltales Games ne répétera pas les contrôles de développement, comme il l’a fait avec l’original. Vous pouvez voir sa première image ci-dessous.

Comment était Tales from the Borderlands ?

L’épisode original de Tales from the Borderlands racontait une histoire sans précédent dans la saga qui se déroule entre Borderlands 2 et Borderlands 3. L’accent était mis sur deux personnages : Rhys et Fiona. Le premier aspirait à remplacer Handsome Jack à la direction de la société Hyperion. La jeune femme, en revanche, était une escroc qui cachait ses intentions même à son partenaire.

« Lorsqu’un accord louche tourne mal, Rhys et Fiona doivent unir leurs forces à contrecœur pour atteindre leur objectif », explique 2K dans sa description officielle. « En chemin, ils rencontreront des gangsters impitoyables, des bandits cannibales et une faune terrifiante. Quelles options choisirez-vous pour guider leurs actions dans ce petit voyage à travers Pandore dans toute sa splendeur ?

Chez Netcost, nous évaluons le jeu avec 8,2 sur 10. Pendant les conclusions, nous avons dit que « cela laisse les fans de Borderlands satisfaits ». « Il respecte le jeu à tout moment, à la fois visuellement et en termes d’intrigue, faisant des clins d’œil continus à l’humour, aux doubles sens, au ton acide ou aux situations exagérées qui l’accompagnent. » Vous pouvez lire le texte complet ici.

L’absence initiale d’un sous-titre Français a été résolue via un patch. En ce moment, vous pouvez l’acheter sur PS4, Xbox One et PC ; jouable sur PS5 et Xbox Series X|S via la compatibilité.

Source : VGC