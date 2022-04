Le nouveau patch Horizon Forbidden West empêche Aloy de rester coincé dans une salle de bain

Guerrilla Games continue de travailler d’arrache-pied pour améliorer l’expérience de jeu de son dernier jeu vidéo, Horizon Forbidden West, en publiant de nouveaux correctifs qui corrigent une bonne poignée d’erreurs détectées au fil des semaines, tant par l’équipe elle-même que par les joueurs PS4 et PS5. C’est le cas du nouveau patch 1.12 qui, au-delà de la correction de quelques déséquilibres mineurs, corrige un bug par lequel Aloy s’est retrouvé coincé dans une salle de bain sans pouvoir en sortir d’aucune façon.

Toute l’actualité de la mise à jour 1.12

Ainsi, si vous faites partie de ces joueurs qui se sont retrouvés coincés dans les services de base et ont été obligés de charger le jeu depuis le dernier point de contrôle pour s’échapper, n’ayez crainte, le bug a déjà été résolu. Il s’agit juste d’une curieuse erreur qui a déjà été corrigée comme beaucoup d’autres grâce à cette nouvelle mise à jour désormais disponible en téléchargement.

Et c’est qu’au-delà de ce petit détail, ce nouveau patch Horizon Forbidden West corrige certaines erreurs connues dans les missions principales et secondaires et qui nous empêchaient de terminer une tâche spécifique, avec la désagréable option de charger le jeu pour réessayer et que la même chose l’erreur ne se reproduira plus. De plus, d’autres problèmes tels que les compagnons de quête gelés ou la disparition des attaques de mêlée sont également corrigés.

Les marqueurs d’itinéraire à moins de 500 mètres sont désormais visibles, tandis que les points de compétence disponibles sont désormais plus visibles. N’hésitez pas à consulter tous les détails de ce nouveau patch 1.12 via les forums Guerrilla, les développeurs qui assurent qu’ils continueront à travailler pour obtenir la meilleure expérience utilisateur possible pour leur récente version AAA pour PlayStation.

source | Jeux de guérilla