The House of the Dead Remake n’est plus exclusif à Switch: date sur PC, PS4, Xbox et Stadia

The House of the Dead Remake a déjà une date de sortie multiplateforme après sa récente arrivée en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch. C’est ce que confirme l’éditeur polonais Forever Entertainment, qui annonce que le remake du célèbre jeu de tir sur rails de Sega sera disponible sur PC (Steam et GOG), PS4, Xbox One et Stadia le 28 avril 2022, soit dans moins d’une semaine. . Ceci est extrait d’une déclaration d’investisseur de la société d’édition et dans laquelle certains détails sont proposés.

Les zombies pénètrent dans les PC, les consoles et le streaming

Ainsi, The House of the Dead Remake est développé par le studio polonais MegaPixel Studio, une saga qui développe actuellement le remake du deuxième volet. Malgré tout, l’adaptation du classique La Maison des morts aux systèmes actuels a été accueillie très tièdement par la presse spécialisée, avec une moyenne de 56 sur 100 sur Metacritic aujourd’hui.

Chez Netcost, nous l’analysons avec un score de 6 sur 10, un titre qui « arrive sur Nintendo Switch avec la promesse de récupérer l’essence du titre d’arcade avec une mise à jour des graphismes et l’ajout de quelques extras, bien que le résultat soit loin d’être le sensations de l’original. Bien que les options ajoutées telles que les différents niveaux de difficulté ou les défis de notation soient intéressantes, l’illusion de profiter d’une expérience similaire à la classique est largement dissipée par les limitations du contrôle du gyroscope, puisqu’il n’offre en aucun cas la précision nécessaire dans un jeu de tir « sur rails » comme celui-ci », en plus de souffrir plus que prévu en termes de performances.

The House of the Dead Remake arrivera sur les consoles PC, PlayStation et Xbox et le service de streaming Stadia le 28 avril avec les mêmes options de contrôle du gyroscope.

source | ForeverDivertissement