Listes de films: tous les films en première cette semaine (22-24 avril)

Le week-end appelle le cinéma et à partir du 22 avril de nouveaux films sortent. Nous pourrons profiter d’un portfolio très intéressant, qui comprend des films très attendus tels que The Man from the North, Dog. A Wild Journey, Venicephrenia ou l’adaptation de Tokyo Avengers à l’action réelle. Ce sont les premiers films ce week-end (du 22 au 24 avril) dans les cinémas de toute l’Espagne.

Liste des premières :

l’homme du nord

Chien. une chevauchée sauvage

Venisephrénie

75 jours

Notre-Dame brûle

Arthur Rambo

vengeurs de tokyo

Au point

Le baiser de Dieu

Un petit plan… comment sauver la planète

le bord

Femme de photographies

Aux femmes d’Espagne. Maria Lejarraga

Kaporito : le gardien de la montagne

l’homme du nord



Durée : 136 minutes.

Mise en scène : Robert Eggers.

Synopsis : Islande, début du 10ème siècle.Le chemin du prince nordique Amleth est bouleversé après l’assassinat de son père, le roi. C’est une histoire de vengeance qui se déroule dans le monde des Vikings et de Robert Eggers, le réalisateur du Phare et de la Sorcière. Le film promet de l’action et de nombreuses aventures. Vous pouvez lire la critique de Netcost ici.

Chien. une chevauchée sauvage



Durée : 90 minutes.

Réalisation : Reid Carolin, Channing Tatum.

Synopsis : Briggs est un ancien Ranger de l’armée américaine qui a subi les ravages de la guerre. A son retour, il souffre de stress post-traumatique, tout comme la chienne Lulu. Ensemble, ils vont embarquer pour un voyage et traverser la côte ouest afin d’arriver à l’heure pour les funérailles de leur meilleur ami.

Venisephrénie

Durée : 100 minutes.

Adresse : Alex de la Iglesia.

Synopsis : Les citoyens de Venise en ont assez des touristes. Leur belle maison est harcelée et détruite par les voyageurs, ils décident donc de mettre fin à ces pratiques de présure. Inconscient de tout cela, un groupe de touristes espagnols subira dans leur chair l’attaque des habitants, pour laquelle ils devront tout faire pour survivre. Vous pouvez lire la critique de Netcost ici.

75 jours



Durée : 119 minutes.

Direction : Marc Romero.

Synopsis : Trois sœurs adolescentes ont disparu sans laisser de traces une nuit du 13 novembre 1992. Malheureusement, la mauvaise nouvelle devient réalité lorsque les corps sont retrouvés dans un état de décomposition avancé, 75 jours seulement après le signalement des disparitions. Le film explore l’un des événements qui ont bouleversé la société espagnole.

Notre-Dame brûle



Durée : 117 minutes.

Réalisation : Jean-Jacques Annaud.

Synopsis : Le 15 avril 2019 a été une journée tragique pour la culture. L’ancienne cathédrale Notre-Dame a subi un incendie qui allait mettre fin à des centaines d’années d’histoire. Le film réalisé par Jean-Jacques Annaud dépeint ce moment et raconte comment certaines personnes ont même risqué leur vie pour sauver cette grande œuvre de l’humanité.

Arthur Rambo



Durée : 87 minutes.

Réalisé par : Laurent Cantent

Synopsis : Les réseaux sociaux apportent avec eux la possibilité de se cacher sous un pseudonyme et d’opérer dans l’ombre. Karim D. est un jeune écrivain qui a acquis une notoriété médiatique grâce à ses messages pointus qu’il publie sur les réseaux. Il ne manque pas d’ennemis, mais personne ne sait qui il est vraiment, car il se cache sous le pseudonyme d’Arthur Rambo.

vengeurs de tokyo

Durée : 120 minutes.

Réalisation : Tsutomu Hanabusa.

Synopsis : Basé sur le manga homonyme, cette histoire raconte l’histoire de Takemichi Hanagaki, un jeune homme ordinaire qui découvre que son ancienne petite amie de lycée a été assassinée par un gang de rue, le Tokyo Manji. Face à cette situation, le jeune homme parvient à voyager dans le passé pour sauver son vieil amour, bien qu’en cours de route il devienne un dangereux criminel.

Au point



Durée : 91 minutes.

Réalisation : Christopher Thompson.

Synopsis : Charly est directrice d’un magazine de mode à Paris, mais la situation bascule lorsque son père décède et qu’elle hérite de l’entreprise familiale, une boucherie de luxe pour laquelle elle n’a jamais éprouvé d’intérêt. Sa première option est de la vendre, mais Martial, l’un des employés, le convainc de perpétuer l’héritage de son père.

Le baiser de Dieu

Durée : 70 minutes.

Direction : Pietro di Tano.

Synopsis : La messe comme vous ne l’avez jamais vue. Un voyage éblouissant à travers le sens biblique du sacrifice -de la Création à l’homme- accompagné des témoignages d’Eduardo Verástegui, Scott Hahn, Emerson Fittipaldi, Cardinal Cantalamessa… et de jeunes « touchés » par Dieu. Avec des images incroyables de la nature du Brésil et de l’Islande ; tourné sur la Plage des Cathédrales (Lugo)

Un petit plan : comment sauver la planète

Durée : 67 minutes.

Réalisation : Louis Garrell.

Synopsis : Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a secrètement vendu ses biens les plus précieux. Ils se rendent vite compte que Joseph n’est pas le seul : des centaines d’enfants du monde entier se sont réunis pour financer un mystérieux projet environnemental en Afrique. Votre mission est de sauver la planète.

sur le bord

Durée : 115 minutes.

Mise en scène : Edouard Bordukov.

Synopsis : Il raconte l’histoire des deux meilleurs escrimeurs de Russie. La première est sous le feu des projecteurs depuis de nombreuses années, tandis que la seconde vient d’intégrer l’équipe nationale et a depuis remporté pratiquement tous les tournois auxquels elle a participé. Les deux athlètes s’affrontent pour déterminer lequel est le meilleur sur et hors piste.

Femme de photographies

Durée : 89 minutes.

Réalisation : Takeshi Kushida.

Synopsis : Kai, qui tient un magasin de photographie très spécial, découvre le plaisir d’aimer une femme. Kyoko est belle et mannequin avec une énorme cicatrice sur le corps. Elle est confuse quant à sa propre identité et sa propre valeur. Kai l’aide dans sa perception d’elle-même grâce à ses talents de retouche photo.

Aux femmes d’Espagne. Maria Lejarraga

Durée : 90 minutes.

Réalisation : Laura Hojman.

Synopsis : Documentaire de fiction qui raconte l’histoire de María Lejárraga, écrivain et pionnière du féminisme en Espagne dans les années 1920, dont la production a vu le jour sous le nom de son mari, l’imprésario de théâtre Gregorio Martínez Sierra. La dramaturge espagnole la plus prolifique (jouée dans le documentaire de Cristina Domínguez) de tous les temps, auteur d’œuvres telles que Canción de crib, adaptée cinq fois au cinéma, ou du livret d’El amor brujo, de Falla, a également été députée de la deuxième République et fondatrice de projets pionniers pour les droits et libertés des femmes.

Kaporito : le gardien de la montagne

Durée : 80 minutes

Adresse : Viveca Baiz.

Synopsis : Un petit ours à lunettes dont les parents sont tués par un chasseur retourne dans son nid situé dans les hautes montagnes de la Cordillère des Andes. L’amitié avec Caribay, une jeune fille indigène qui découvre que l’ours à lunettes, malgré sa grande taille, est un animal bon et affectueux, l’aide à devenir le Gardien de la Montagne, afin de préserver la vie des autres animaux sans défense et de nature.

source | FilmAffinité