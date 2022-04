Thor Love and Thunder : Marvel confirme l’intrigue la plus dure et la plus émouvante de Jane Foster

Thor Love and Thunder, le prochain film des studios Marvel sur les nouvelles aventures du dieu du tonnerre, intégrera une bonne poignée de personnages, allant de vieilles connaissances comme les Gardiens de la Galaxie à de nouveaux personnages comme Gorr, le boucher des dieux ou Mighty Thor, la version de Jane Foster de Thor, interprétée par Natalie Portman. Maintenant, il est confirmé que le film abordera l’arrivée de ce nouveau personnage basé sur son histoire de bande dessinée la plus célèbre, bien qu’aussi dure et émotionnelle.

La difficile décision de Mighty Thor

À tel point que dans Thor Love and Thunder, Jane Foster souffrira d’un cancer, une maladie qui accélérera son cours à chaque nouvelle transformation en Mighty Thor, tout comme cela se produit dans la bande dessinée célèbre et réussie sur laquelle l’histoire de cette version est basé sur Thor, interprété au cinéma par Natalie Portman. Ceci est confirmé par le nouveau merchandising du film, à travers lequel on peut lire la description suivante.

«Luttant contre le cancer, l’astrophysicienne et ex-petite amie de Thor, Jane Foster, a visité New Asgard et sa vie a changé à jamais. Mystérieusement, les morceaux brisés de Mjolnir, le marteau du dieu du tonnerre, l’ont transformée en Mighty Thor et lui ont donné les super pouvoirs de Thor, pour combattre les menaces de l’intérieur et de l’extérieur. Maniant seule Mjolnir, elle était devenue une protectrice miséricordieuse et une nouvelle héroïne était née. Avec l’aide de Thor, Valkyrie et des Gardiens de la Galaxie, Mighty Thor a affronté le puissant Gorr, le boucher des dieux. Avec des pouvoirs divins, Gorr était poussé à débarrasser l’univers des dieux partout où il les trouvait. Combattant le cancer sous sa forme humaine et Gorr sous sa forme divine, Jane Foster a été lancée dans un combat épique avec beaucoup d’amour et de tonnerre. »

Thor Love and Thunder ouvre en salles le 8 juillet 2022.

source | Le Direct