Nintendo Switch Online ajoute des classiques de Mega Drive comme Shining Force II ou Sonic Spinball

Les classiques continuent d’arriver sur Nintendo Switch Online, le service d’abonnement hybride de Kyoto. Ceux qui ont l’abonnement premium (Expansion Pack) ont la possibilité d’accéder aux titres rétro Nintendo 64 et Mega Drive. La société japonaise a annoncé un nouveau numéro de jeux vidéo pour la console SEGA, déjà disponible sur le service. Il s’agit de Shining Force II, Sonic Spinball et Space Harrier II.

Tous ces titres du passé rejoignent un catalogue de jeux vidéo qui dépasse déjà la vingtaine et qui continuera de s’étoffer à l’avenir. Les fuites indiquent la possibilité que des produits de la famille Game Boy arrivent également bientôt, mais pour le moment, Nintendo ne l’a pas officiellement confirmé. Voici la liste complète des jeux Mega Drive.

Tous les jeux SEGA Mega Drive

Hache dorée marcheur Force brillante II spinball sonique harrier de l’espace ii Musha force brillante Sonic le hérisson 2 Machine à haricots moyenne du Dr Robotnik Rues de la rage 2 Shinobi III : Le retour du maître ninja Ecco le dauphin Héros Gunstar L’étoile fantasmagorique IV Lignée de Castlevania Contre Hard Corps Ristar Thunder Force II Toe Jam & Earl Épée de Vermillon Tête de dynamite Bête modifiée Zone de super fantaisie croisé de la lumière Soldat extraterrestre

Nintendo Switch Online + Expansion Pack est proposé en deux abonnements différents : l’individuel annuel coûte 39,99 euros et le familial peut être obtenu pour 69,99 euros. Il est possible de partager ce dernier avec jusqu’à huit comptes différents. Sont également inclus l’extension Animal Crossing: New Horizons, Happy Home Paradise et le Mario Kart 8 Deluxe Extra Track Pass.

En revanche, l’abonnement de base donne accès aux jeux NES et SNES classiques. Dans ce cas, le coût est de 19,99 euros (individuel) et 34,99 euros (familial).

source | Nintendo