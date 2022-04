GTA Online : les bonus d’affaires des boîtes de nuit et les nouveautés du 21 au 27 avril

Rockstar Games présente une semaine de plus l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le mode multijoueur populaire de GTA V, cette fois, avec des bonus dans les entreprises de boîte de nuit, 50% de revenus supplémentaires et le double de la renommée et de la production de l’entrepôt de la boîte de nuit, plus quadruple Cross the Line récompenses et plus encore. D’un autre côté, jusqu’à 50 % de GTA$ et de RP supplémentaires sont offerts dans les missions de vente du Biker Club.

remises aux entreprises

Les mises à niveau de sécurité d’entrée de boîte de nuit sont à 40% de réduction cette semaine, tandis que les cadres peuvent mettre à niveau leur bureau avec 30% de réduction. Les clubs de motards peuvent également être achetés avec une remise de 30 % sur le prix du marché. Les motards qui terminent une mission de vente recevront les lunettes vertes carrées, tandis qu’une mission spéciale de vente de fret les récompensera avec une blouse blanche à motifs; Les missions de vente de trafic d’armes seront quant à elles récompensées par une casquette Vom Feuer blanche.

D’autre part, 4X GTA $ et RP seront attribués en mode adversaire Cross the Line, tandis que le véhicule primé du LS Car Meet est le Dinka Jester Classic. Et si vous voulez essayer des voitures, cette semaine, vous pourrez profiter de l’Übermacth Revolter, de l’Enus Jubilee et du Vulcar Warrener HK. Rendez-vous au Diamond Casino & Resort pour jouer à la roue de la fortune et gagner un Benefactor Schlagen GT.

remises sur les véhicules

Ubermacht SC1 : 30 % de remise

Enus Stafford – 40 % de réduction

Bienfaiteur Tourelle Limousine – 40 % de réduction

Vapid Flash GT – 40 % de réduction

Mammoth Patriot Limousine : 50 % de réduction

Lampadati Tropos Rallye : 50% de remise

Pounder MTL personnalisé – 60% de réduction

Boissons gratuites

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 100 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine.

source | Jeux de rock star