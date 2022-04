Call of Duty Warzone dévoile toute l’actualité de la saison 3

Call of Duty : Warzone et Vanguard confirment le contenu qui arrivera lors de la saison 3, Secret Weapons. Le cadre thématique débutera le 27 avril sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Quelques semaines plus tard, le 11 mai, aura lieu l’événement Operation Monarch, où King Kong et Godzilla se battront au cœur de Caldera. Nous vous expliquons ci-dessous les éléments les plus remarquables de la bataille royale.

Saison 3 dans CoD Warzone: faits marquants

Comme d’habitude depuis l’arrivée de Caldera, les joueurs remarqueront de nouveaux emplacements, tels que le site de fouilles. Cette zone de fouilles montre d’énormes squelettes d’animaux inconnus, qui servent de couverture autour d’une grue géante. Il est situé entre la Mine et les Ruines, et sera une zone particulièrement pertinente lors de la recherche d’équipement. De plus, trois POI connus seront mis à jour : Runway, Peak et Lagoon. Les mines sous Caldera seront le théâtre du nouveau goulag.

Nikita AVT en action.

Quatre nouvelles armes arriveront tout au long de la saison. Dès le « day one », nous verrons les deux inclus dans la passe de combat. Le premier est le fusil éclaireur M1916, que l’étude note comme « un favori pour les opérateurs qui préfèrent le combat à longue portée ». Le second est le fusil d’assaut Nikita AVT, qui dans Vanguard sera l’arme la plus performante de son groupe. Plus tard viendront la masse, la mêlée et la mitrailleuse légère H4 Blixen.

Mateo Hernández sera l’opérateur inclus dans la passe de combat. Dans le cadre des renforts saisonniers, Florence Carter et le mystérieux Kim Tae Young arriveront. Tout ce contenu marquera une petite mise à niveau de la taille du jeu sur console. De l’éditeur, ils soulignent que le téléchargement de Warzone et Modern Warfare sera un peu plus volumineux que d’habitude, mais qu’une fois les optimisations effectuées, il sera réduit. La version PC est exclue de ce changement de taille.

Source : Blog Call of Duty