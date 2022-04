Pokémon GO célèbre la Journée de la communauté Niantic : date, lieux et détails

Pokémon GO célébrera la Journée de la communauté Niantic dans les prochains jours. Le samedi 23 avril de 14h00 (CEST) à 17h00 (CEST), vous trouverez de nouvelles opportunités pour étendre votre expérience dans le jeu. Cela coïncide avec le rôle principal de Stufful. Le Pokémon populaire apparaîtra plus fréquemment dans la nature.

Pendant l’événement, vous pouvez vous attendre à une expérience triple et à des bonbons doubles par capture, à une durée des modules de leurre augmentée à 3 heures, à une double chance de recevoir des bonbons ++ lors de la capture d’un Stufful, et vous pourrez effectuer un échange spécial supplémentaire pendant cette fenêtre. De plus, vous aurez à votre disposition pour 1 euro une histoire de recherche spéciale : un doudou très dur. Des groupes de joueurs pourront débloquer une expérience quadruple pendant une demi-heure s’ils parviennent à attraper « assez de Pokémon » en utilisant un seul appât. L’étude n’a pas précisé le nombre précis.

Certaines villes espagnoles organiseront des activités spéciales pendant la journée. Certains PokéStops spécifiques (marqués en bleu) vous donneront des objets doubles, tandis que d’autres zones (marquées en jaune) vous permettront d’interagir avec des ambassadeurs Niantic. Si vous les trouvez, vous recevrez des cadeaux gratuits jusqu’à épuisement des stocks. Nous vous laissons avec les lieux ci-dessous.

Zones spéciales de la journée communautaire Niantic dans Pokémon GO

Madrid

Bleu : Monument au général Martínez Campos, parc du Retiro

Jaune : Porte d’Atocha (Calle de Tortosa 10, 28045)

Barcelone

Bleu : Parc de la Ciutadella

Jaune : gare de Barcelone-Sants, à l’extérieur

Jaune : Westfield La Maquinista (Calle de Potosí 2, 08030)

Málaga

Jaune : centre commercial Muelle UNO

Valence

Jaune : Gare du Nord, à l’extérieur

Santander

Jaune : Carré des 3 Saisons

Niantic partage également votre engagement envers le développement durable. Ils collaboreront avec Ecosia pour planter un arbre pour chaque joueur qui se déplace de 5 kilomètres pendant la célébration. Au total, ils visent à atteindre 100 000 arbres.

Source : communiqué de presse (Niantic)