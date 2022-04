F1 22 démarre les moteurs : toutes les actus, date de sortie et premier trailer officiel

F1 22 est une réalité. Codemasters et EA Sports dévoilent les premiers détails du nouvel opus de cette saison. Les changements de réglementation publiés cette année marquent l’entrée dans « la nouvelle ère de la Formule 1 ». Il arrivera le 1er juillet sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez voir la bande-annonce en tête de cette news.

Parmi les nouveautés, on remarque l’arrivée des classements Sprint, sortis en test lors de la saison 2021 en vrai. Il aura également une compatibilité avec la réalité virtuelle sur PC. Nous pouvons également nous attendre à la première de F1 Life, un espace où vous pouvez débloquer « des supercars, des vêtements, des accessoires et plus encore ». La Formule 2 sera à nouveau jouable avec les équipes 2021 et 2022.

Frontier, la nouvelle ‘équipe’ de Formule 1 dans le jeu vidéo

Alors qu’EA Sports et Codemasters conservent la licence dans le domaine de la simulation de conduite, Frontier Developments lancera cet été sa propre vision de la Formule 1. F1 Manager 22 nous emmène dans le skin d’une équipe principale de n’importe laquelle des équipes du grill cette saison. . Son arrivée est attendue sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Chez Netcost nous avons eu l’occasion de le voir en action durant ce mois d’avril. Le jeu nous permet de gérer les principaux aspects d’une équipe, de la façon dont nous voulons développer la voiture à la possibilité de donner des ordres directs aux pilotes au milieu de la course.

« Le peu que nous avons vu de F1 Manager 2022 indique qu’il s’agit d’un produit incontournable pour les passionnés de Formule 1 », avons-nous déclaré dans nos impressions. « Reste à voir comment ça tient au fil des saisons et comment la direction évolue quand on développe la voiture. Pour le moment, à défaut d’avoir le premier contact aux commandes, les sensations sont bonnes. Nous voulons en savoir plus sur le système de dépistage, par exemple, qui comprend les pilotes de F2 et de F3, et son impact sur la signature de jeunes talents une fois la grille que nous connaissons retirée en 2022. Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien.

Source : EA Sports