Halo Infinite présente les nouveaux modes de jeu à venir dans la saison 2

Halo Infinite est sur le point de recevoir sa deuxième saison 2. Sous le surnom de Lone Wolves, 343 Industries lancera le nouveau cadre de contenu le 3 mai. Maintenant, l’étude confirme les trois modes de jeu qui seront intégrés à la rotation. Vous pouvez les voir en action en haut de cette news.

King of the Hill marque le retour de l’un des modes les plus aimés de la communauté, même s’il ne sera pas sans nouvelles. Contrôler une zone remplira un mètre tant qu’il n’y a pas d’autres ennemis à l’intérieur. L’équipe qui parvient à remplir la barre en premier ajoutera un point au tableau de bord global, ce qui dirigera le différend vers la zone de contrôle suivante. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le meilleur homme gagne.

Land Grab, le deuxième en discorde, fait office de Territoires classiques. Il y aura trois zones neutres au début du match. Quand une équipe en obtient un, elle marque un point. Les joueurs devront se battre pour le contrôle et marquer des points jusqu’à ce qu’ils atteignent 11 points. Lorsque les trois zones sont conquises, il y aura une période d’intermède qui conduira à la génération de trois autres zones.

Last Spartan Standing est le mode lié au thème de cette saison 2. Nous parlons d’un mode de jeu gratuit pour tous dans lequel 12 joueurs se battent pour être le dernier survivant. Les règles sont concises : cinq réapparitions par joueur et un chargement par défaut. Lorsqu’un joueur en tue un autre, il pourra mettre à niveau son arme vers un autre modèle, le risque sera donc récompensé. Il ne sera joué que sur les cartes Big Team Battle.

King of the Hill et Last Spartan Standing seront disponibles dès le « day one ». Concrètement, le premier fera partie de la rotation du jeu rapide et de l’arène classée. Dans le cas du second, il fait partie du premier événement saisonnier, bien qu’à sa fin, il continuera à être disponible dans d’autres listes. Pendant la période des fêtes, il se jouera uniquement sur Breaker, l’une des deux nouvelles maps. Dans le cas de Land Grab, nous devrons attendre l’événement Fracture: Entrenched « environ un mois après » la première de la saison 2.

Source : point de cheminement Halo