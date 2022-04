Thor Love and Thunder présente une affiche alternative avec Mighty Thor comme protagoniste

Natalie Portman revient pour se mettre dans le skin de Jane Foster, le personnage que Thor (Chris Hemsworth) a rencontré dans le premier film de la saga. Après Ragnarok, Taika Waititi reprend ses fonctions de direction et décrit Thor Love and Thunder, qui affichera tous les pouvoirs de Foster, désormais reconvertis en puissant Mighty Thor. Marvel Studios a publié une affiche alternative sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit le personnage dans toute sa splendeur.

Comme Thor, Jane Foster se retrouve au sommet d’une énorme pierre. Levez le marteau Mjolnir vers les cieux et invoquez le pouvoir de la foudre. « L’élu n’est pas le seul », lit la devise de l’affiche. Bien entendu, la nouvelle héroïne ne manque pas de compétences pour lutter contre les innombrables menaces qui pèsent sur l’univers.

Thor Love and Thunder sortira exclusivement dans les salles le 8 juillet, ce qui signifie que nous devrons attendre qu’il fasse ses débuts sur Disney +. L’univers cinématographique Marvel continue de progresser à travers les films et les séries télévisées, un large éventail de divertissements qui est loin de se dissiper.

Jane Foster doublement, nouvelle héroïne de Marvel’s Avengers

Quelques jours après la publication par Marvel Studios de la bande-annonce de Thor Love and Thunder, Crystal Dynamics a annoncé le nouveau personnage qui rejoindra le casting des héros et héroïnes de Marvel’s Avengers. En effet, Mighty Thor est choisi, mais au-delà de quelques petits coups de pinceau, l’étude garde les détails. et, ils ont avancé qu’il aura des mouvements similaires à ceux de Thor, bien qu’ils précisent que le personnage aura une série de caractéristiques uniques.

Jane Foster arrivera gratuitement sur toutes les versions de Marvel’s Avengers avec le patch 2.5. Comme la 2.4 sera disponible en mai, l’attente sera longue. Le jeu peut être apprécié sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Lisez l’analyse de Netcost ici.

source | Studios Marvel