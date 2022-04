PlayStation prévoit d’ajouter de la publicité dans le jeu dans les jeux gratuits

PlayStation étudie également la possibilité d’introduire de la publicité dans ses jeux free-to-play. Business Insider précise que cette manœuvre sera menée pour inciter les développeurs à créer des produits qu’ils pourront monétiser. Selon ces informations, Sony n’a pas encore décidé s’il participera aux revenus générés par ces jeux vidéo.

La société japonaise teste actuellement un programme qui permettra aux développeurs de créer et d’intégrer des publicités dans le jeu, avec l’intention qu’il commence à être appliqué cette année. « Le but de ces publicités est d’apparaître comme si elles faisaient partie du jeu, comme les panneaux d’affichage numériques dans les arènes sportives », note l’article. « Le format peut inclure des publicités qui offrent aux joueurs des récompenses pour le visionnage et des promotions pour des éléments du jeu tels que des skins. »

Les jeux de sport comme FIFA 22 portent souvent de la publicité sur leurs panneaux d’affichage.

Deux acquisitions stratégiques

Le rachat de Bungie, les créateurs de Halo et Destiny, doit être lu dans un contexte stratégique. Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a précisé que l’étude contribuera au développement de futurs projets conformes au schéma de jeu en tant que service : « Les succès de Bungie dans l’édition multiplateforme et les jeux en tant que service -service nous aidera à concrétiser nos ambitions d’amener PlayStation au-delà des consoles et à développer notre audience potentielle. »

Un autre développeur rejoignant PlayStation Studios est Haven Studios, la nouvelle société dirigée par Jade Raymond (Assassin’s Creed). L’équipe est composée d’un groupe de développeurs vétérans qui travailleront sur un jeu vidéo free-to-play qui viendra renforcer le catalogue de jeux multijoueurs sur PlayStation 5.

Le fait que les titres en tant que service vont être l’une des nouvelles priorités de PlayStation ne signifie pas qu’ils vont arrêter de concevoir des expériences solo, comme l’a expliqué sur les réseaux sociaux le responsable des studios PlayStation, Hermen Hulst : « Nous continuerons toujours à développer des jeux solo narratifs comme Ghost of Tsushima, The Last or Us ou Horizon Forbidden West ».

