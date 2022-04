Spider-Man: Across The Spider-Verse retarde sa première et passe à 2023: au revoir au slogan de la première partie

Un autre retard dans le cinéma de super-héros, cette fois, affectant les deux prochains volets du Spiderverse animé de Sony Pictures et Marvel. A tel point que Spider-Man : Across The Spider-Verse retarde sa sortie en salles de plus de six mois, passant du 7 octobre 2022 au 2 juin 2023. De plus, le titre perd désormais le slogan Part One ou Part One. , quelque chose qui pourrait indiquer un changement de plans au niveau de la parcelle. Et comment pourrait-il en être autrement, la deuxième partie de Spider-Man: Across The Spider-Verse voit également sa date de sortie modifiée, elle passe donc à 2024, plus précisément le 29 mars. Mais à quoi sont dus tous ces changements ?

L’univers animé des arachnides est retardé dans les salles

Pour le moment, Sony n’a pas précisé la raison de ce nouveau retard dans la production de son nouveau film d’animation, même si tout indique que le travail titanesque consistant à proposer différents styles d’animation pour chaque univers arachnide que Miles Morales visitera s’avère plus laborieux que initialement prévu.

Rappelons-nous que pour Spider-Man: Across The Spider-Verse, Shameik Moore reviendra en tant que Miles Morales pour partager des voix avec d’autres noms tels que Hailee Steinfeld, Oscar Isaac et Jake Johnson, tous sous la direction de Joaquim Dos Santos ( Spider-Man : Un nouvel univers), Kemp Powers (Star Trek Discovery, Soul) et Justin K. Thompson (Star Wars : The Clone Wars). Sur l’écriture du scénario, les responsables seront David Callaham (Wonder Woman 1984, Mortal Kombat 2021), Phil Lord et Christopher Miller (Spider-Man : Un nouvel univers, Le film Lego Batman).

De plus, Spider-Man: Across The Spider-Verse accueillera l’une des versions de Spider-Man les plus appréciées des fans, Spider-Man 2099, cette fois avec la voix d’Oscar Isaac, un acteur qui dans ces Il joue actuellement Moon Knight dans la série Marvel Studios. Ne manquez pas tout sur Spider-Man 2099/Miguel O’Hara dans notre article consacré au wall-crawler du futur.

