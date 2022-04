GTA V a modifié le contenu transphobe dans la version PS5 et Xbox Series X/S

Rien n’échappe à la communauté GTA V. L’utilisateur JayProspero a souligné sur Reddit que l’une des figurines Captain Spacetoy avait été remplacée. Voici Interstellar Transgender, un personnage qui porte des justaucorps roses et qui a des organes génitaux interchangeables. Le changement a été enregistré dans les versions de nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X/S), mais Rockstar Games ne l’a pas commenté.

Maintenant, la figure a l’air complètement différente et ne s’appelle plus Interstellar Transgender, mais Spacetramp. De plus, Kirsty Cloud, l’une des administratrices du site de fans GTANet, a expliqué sur Twitter que Rockstar a également éliminé les dessins animés appelés « drag quens ». Selon ses propres mots, une possibilité est que les pétitions faites par OutMakingGames (une organisation qui travaille dans le but d’unir les travailleurs LGBTQ+ de l’industrie du jeu vidéo en Grande-Bretagne) aient eu leur effet.

Les modèles existent toujours en mode réalisateur pour le moment, mais leurs options de dialogue ont été supprimées (cela signifie probablement que les lignes de dialogue des protagonistes avec ces PNJ sur l’utilisation d’hormones, etc. sont donc également inutilisées). PC contre PS5. Merci @SpiderVice pour les écrans PC. pic.twitter.com/rjkKkMfBtG — Kirsty Cloud (@kirstycloud) 8 avril 2022

OutMakingGames salue la décision de Rockstar

« Merci beaucoup à tout le monde chez Rockstar d’avoir donné la priorité à ce problème », a déclaré OutMakingGames. « Nous sommes également des développeurs et nous comprenons que de petits changements comme celui-ci nécessitent du temps et des efforts de coordination. » La modélisation, cependant, se poursuit en mode réalisateur, bien que les options de dialogue aient été supprimées. « Cela signifie sûrement que les lignes de dialogue de ces PNJ qui parlent d’utiliser des hormones ne pourront pas non plus être utilisées », a rivé Cloud.

L’année dernière, nous avons écrit une carte ouverte à @Rock star, les appelant à supprimer le contenu transphobe de la version nouvelle génération de GTA 5. Nous sommes ravis de dire qu’ils l’ont fait. Merci à tous ceux de Rockstar qui ont donné la priorité à ce problème. https://t.co/JnPtufcBZq – OutMakingGames (@OutMakingGames) 18 avril 2022

GTA V et GTA Online sont sortis sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Ces versions sont optimisées pour la nouvelle génération et fonctionnent nativement, contrairement à avant qui passait par la rétrocompatibilité. Et qu’en est-il d’une éventuelle version améliorée pour PC ? De Rockstar Games, ils n’ont rien annoncé à ce sujet, bien que le jeu ait été enregistré auprès de l’ESRB, l’organisme qui classe les jeux par âge.

