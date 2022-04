Premières images du tournage de Rebel Moon, le nouveau Zack Snyder inspiré de Star Wars

Rebel Moon, le nouveau film du cinéaste Zack Snyder, réalisateur de films comme Watchmen, Man of Steel, Batman v Superman ou sa propre version de Justice League, a déjà commencé le tournage et Snyder lui-même a partagé les premières images officielles de la production. Tout cela à travers trois photographies dans lesquelles on voit l’un de ses acteurs (Djimon Hounsou) à côté d’une grande structure en bois qui pourrait bien simuler l’entrée d’un navire avec plusieurs espaces verts pour travailler sur le CGI en post-production.

Une œuvre née d’une idée pour Star Wars

Et c’est que Rebel Moon, le nouveau film de science-fiction de Zack Snyder pour Netflix, est né d’une idée abandonnée du cinéaste lui-même pour la franchise Star Wars et que maintenant, après plusieurs années, le réalisateur a voulu récupérer pour commencer son propre univers d’aventures galactiques. En plus de cette construction sur un plateau de tournage qui semble être dans un désert, on y voit un gros plan de l’acteur Djimon Hounsou (Les Gardiens de la Galaxie, Aquaman, L’Homme du Roi) déguisé en général Titus.

« Jour 1. #RebelMoon. Ça a commencé », a écrit le réalisateur sur son compte Twitter accompagné des trois photographies que nous vous proposons ci-dessous. Rebel Moon nous racontera une histoire originale d’un groupe de colons à la recherche de nouveaux alliés aux confins de la galaxie pour faire face aux armées d’invasion d’un dictateur intergalactique nommé Belisarius.

Sofia Boutella joue dans le film en tant que Kora, bien que Rebel Moon mettra également en vedette un large casting comprenant Carey Elwes, Corey Stoll, Rupert Friend, Stuart Martin, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Doona Bae, Jane Malone. , Charlotte Maggi, Sky Hang, Staz Nair et E. Duffy.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour Rebel Moon sur Netflix, même si son premier opus pourrait arriver en novembre 2022 divisé en deux films. « C’est moi, ayant grandi en tant que fan d’Akira Kurosawa et fan de Star Wars. C’est mon amour pour la science-fiction et une aventure géante », reconnaissait le réalisateur à l’été 2021.

