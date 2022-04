Nouveau Inexploré ? Un employé de Naughty Dog le suggère

Uncharted 4: A Thief’s End a clôturé l’histoire de Nathan Drake, le protagoniste des quatre premiers jeux et de The Golden Abyss, le titre exclusif PS Vita. Avec Uncharted: The Lost Legacy, Naughty Dog a exploré une histoire originale du point de vue de Nadine et Chloé. Et l’avenir de la saga ? Rien n’est encore connu, mais Christina-Marie Drake McBrearty, du service des ressources humaines, a laissé entendre que la saga de l’aventure reviendrait.

« C’est encore plus spécial de pouvoir construire de futures équipes non seulement pour de nouveaux titres, mais aussi pour l’héritage Uncharted, qui est quelque chose de très personnel et spécifique pour moi et ma famille. Le fait que la saga soit liée à Sir Francis Drake est très personnel pour moi, donc je suis honoré de travailler pour ceux qui ont donné vie à des aspects de l’histoire de notre famille. » Considérant que son nom de famille est Drake, vous pouvez deviner pourquoi il est si spécial pour elle.

La publication sur Linkedin.

Naughty Dog cherche du personnel

Naughty Dog a récemment partagé de nombreuses offres d’emploi, ils recrutent donc actuellement pour une grande variété de postes. « Je recherche des talents à tous les niveaux, donc si vous avez déjà pensé à une carrière dans les jeux vidéo ou êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité, contactez-moi. »

Il n’y a peut-être pas de nouveaux Uncharted, mais la saga est tout de même bien présente. Sony Pictures a adapté les aventures de Nathan Drake au cinéma avec le film, dont vous pouvez lire la critique sur ce lien. De plus, PlayStation a remasterisé le quatrième opus et The Lost Legacy pour la nouvelle génération de la collection Legacy of Thieves.

« et, Uncharted est une série qu’on adore et que le studio adore. C’est un monde que nous voulons voir davantage. C’est ce que je peux dire », a commenté Kurt Margenau de Naughty Dog, interrogé sur d’éventuels nouveaux épisodes. « Ne jamais dire jamais ».

source | VGC