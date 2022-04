God of War : Ragnarök | L’étude anticipe que « quelque chose de grand arrive »

Kratos reviendra dans la mythologie nordique dans la suite de God of War sorti en 2018. Sony Santa Monica prévoit de sortir God of War : Ragnarök en 2022, bien que nous ne connaissions pas la date de sortie exacte pour le moment. Cory Barlog, le réalisateur du jeu précédent, est apparu dans une vidéo officielle publiée sur les réseaux sociaux du studio, où il a expliqué pourquoi il n’y a pas eu de nouvelles sur le titre ces derniers mois. Il a demandé un peu de patience à la communauté et a assuré que « quelque chose de grand arrive »

« Nous n’avons pas beaucoup parlé de » God of War: Ragnarök, a reconnu Barlog. « Il en est ainsi parce que les gens » « travaillent dur ». Selon les créatifs, ce sont des perfectionnistes, ils peaufinent donc les graphismes au maximum. « Il se passe tellement de choses que j’aimerais partager avec vous, mais ce n’est pas encore tout à fait prêt à être montré. »

Et il ajoute : « Dans l’instant, dans la seconde où il y a quelque chose qu’on peut partager, on le fera, parce qu’on ne veut rien retenir de tout ça. Veuillez patienter, sachez que quelque chose de grand arrive et que nous, ici à Santa Monica, sommes incroyablement reconnaissants pour le soutien que vous nous avez apporté. »

Il y a 4 ans, God of War (2018) sortait ! Nous sommes reconnaissants à tous ceux d’entre vous qui ont rejoint Kratos et Atreus dans leur voyage, et nous sommes très fiers de l’équipe qui a travaillé pour lui donner vie. Bien que nous ne soyons pas prêts à partager une mise à jour sur ce qui va suivre, voici un petit message de Cory ! pic.twitter.com/Z5PHpKQppY – Studio de Santa Monica – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) 20 avril 2022

Un jeu intergénérationnel

God of War: Ragnarök continue l’histoire de l’épisode précédent. Kratos et son fils Arceus vivront une nouvelle aventure dans laquelle ils devront se plonger dans leur intérieur et lutter contre de dangereuses menaces. Comme Gran Turismo 7 ou Horizon Forbidden West, ce produit a été conçu comme un jeu intergénérationnel. Dès le début, cela a été confirmé pour PS4 et PS5.

Si tout se passe comme prévu, le travail tant attendu de Sony Santa Monica achèvera son développement cette année. Sera-t-il possible de passer de la version de génération précédente à la nouvelle gratuitement ? La réponse est négative : depuis quelques temps, Sony a instauré le paiement de 10 euros pour accéder aux améliorations si vous avez le jeu sur PlayStation 4. Et arrivera-t-il sur PC ? Ils ne savent pas.

Tout semble indiquer qu’Amazon négocie une éventuelle série God of War.

source | sony santa monica