Fortnite : Moon Knight / Moon Knight (Marvel) arrivera sous forme de skin

Luna Knight / Moon Knight, le personnage de Marvel, arrivera à Fortnite Battle Royale sous un nouveau skin. Nous avons appris l’existence de ce skin grâce à un leak de Fortnite. Juste en dessous on vous raconte tous les détails de Moon Knight, l’un des nouveaux skins de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite :

Luna Knight / Moon Knight (Marvel) viendra à Fortnite en tant que skin

Grâce au serveur NiteStats Discord, dédié au datamining et aux fuites Fortnite en tout genre, nous avons pris connaissance de cette information. Un bot sur l’un des canaux de ce serveur est dédié à la détection de changements subtils dans le jeu ; A 01h00 CEST le 21/04/2022, un changement a été détecté dans la chaîne de texte associée à l’ensemble d’articles skins dont le nom de code est « DevoteCatch ». Ce changement a révélé que ledit ensemble concerne Moon Knight/Moon Knight.

Il est logique qu’il y ait une collaboration avec Moon Knight, étant donné que la première saison de la série, mettant en vedette Oscar Isaac, est actuellement diffusée sur Disney Plus; créé le 30 mars 2022 et chaque mercredi, il y a un nouveau chapitre. Dans Fortnite Battle Royale, il y a des collaborations de toutes sortes, et, en resserrant un peu la clôture, il y a aussi eu d’autres personnages de la série Marvel sur Disney+, comme Clint Barton et Kate Bishop ou Loki.

Affiche officielle du chevalier de la lune

Nous ne savons rien d’autre à son sujet, comme son prix ou sa date de sortie. Sachant qu’il s’agit d’un skin de la boutique Fortnite Battle Royale, il faudra l’acheter avec des paVos, la monnaie virtuelle du jeu. Le taux de change actuel est de 7,99 € pour 1 000 V-Bucks, avec des offres à des prix plus élevés et un plus grand nombre de V-Bucks également disponibles dans le jeu lui-même. Dans tous les cas, nous mettrons à jour ces informations dès que nous en saurons plus.

Ne manquez pas notre guide complet de la saison 2 de Fortnite Chapter 3; Nous y expliquons comment obtenir Doctor Strange et Marauder, deux personnages Marvel qui rejoignent la liste des avatars contrôlables dans le jeu vidéo Epic Games.

Source : NiteStats