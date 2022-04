Téléchargez Resident Evil 4 Vr Mercenary Mode Gratuitement !

Resident Evil 4 VR reçoit par surprise le contenu de The Mercenaries, l’équivalent du mode Mercenaries qui manquait lors de ses débuts dans Meta Quest 2. La nouvelle saute dans le cadre de la présentation Meta Quest Gaming Showcase, qui s’est tenue le 20 avril. Vous pouvez le télécharger gratuitement à partir de maintenant tant que vous avez une copie du jeu de base. Vous pouvez voir sa bande-annonce de lancement en haut de cette actualité.

Que comprend The Mercenaries dans Resident Evil 4 VR ?

Capcom, aux mains d’Armature, propose 20 défis conçus pour la réalité virtuelle qui offrent « une perspective unique sur l’expérience classique des Mercenaires ». Les défis comptent votre score et le temps pour le terminer ; une fois que vous en avez terminé un, les résultats seront téléchargés dans les classements en ligne.

Au fur et à mesure que vous les complétez, vous débloquerez des récompenses que vous pourrez rapporter à la campagne principale. Vous pouvez vous attendre à tout, des tout nouveaux modes de jeu aux armes et skins pour Leon. L’entreprise met des exemples concrets, comme celui qui augmente la taille de la tête des ennemis. Un autre, en revanche, s’appelle « mode horreur classique » et met apparemment l’image en noir et blanc ; Il n’a pas transpiré si cela aura un impact sur le jouable.

Si vous n’avez pas encore franchi le pas vers cette version, chez Netcost, elle nous a laissé de grandes sensations : elle a obtenu une note de 8,7 sur 10. Lors des conclusions, nous avons dit que Resident Evil 4 VR « est capable de nous faire redécouvrir un classique que l’on connaît par cœur, qui peut même nous donner la flemme de revenir une énième fois, et nous rattraper comme si c’était notre premier match ». Vous pouvez lire le texte intégral en cliquant ici.

Comme nous l’avons dit au début, la nouvelle faisait partie de la présentation Meta Quest Gaming Showcase. On vous raconte le récapitulatif complet et toutes les annonces dans ce lien.

La source: Vitrine de jeu Meta Quest