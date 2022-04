Digimon Survive confirme sa date de sortie en Europe après trois ans de retard

Digimon Survive a également déjà une date de sortie en Occident. A tel point qu’après la récente annonce que le nouveau titre de la saga Bandai Namco Entertainment arrivera au Japon le 28 juillet 2022, l’éditeur japonais confirme que son nouveau jeu vidéo fera un jour la même chose en Europe et aux Etats-Unis. . plus tard, c’est-à-dire le 29 juillet. Cela a été confirmé par l’un des producteurs du titre, Kazumasa Habu, à travers un court clip vidéo que vous pouvez voir ci-dessous et dans lequel il partage les détails du lancement de Digimon Survive après trois ans de retard.

Digimon Survive arrive en Espagne le 29 juillet

Et c’est qu’on se souvient que Digimon Survive entendait fêter les 20 ans de la franchise en apparaissant en 2019 après son annonce en 2018. Enfin, le jeu a subi jusqu’à trois retards majeurs, reportant son lancement définitif à cet été : « Le L’équipe de Digimon Survive prévoit de vous apporter des nouvelles plus excitantes dans tous les sens. S’il vous plaît attendez-le avec impatience et restez à l’écoute. On y est presque ! », assure son producteur dans la vidéo suivante.

Digimon Survive propose des combats tactiques avec plus d’une centaine des célèbres créatures numériques, combinant des graphismes tridimensionnels en cel shading avec des scènes cinématographiques dans le plus pur style anime. « Dans Digimon Survive, un nouveau groupe d’adolescents, dirigé par Takuma Momozuka, se perd lors d’une sortie scolaire et se retrouve transporté dans un nouveau monde étrange de monstres et de danger », nous dit sa description officielle.

Digimon Survive arrivera en Espagne et sur les autres principaux marchés occidentaux le 29 juillet 2022 pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec une compatibilité avec la génération actuelle de PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

source | Bandai NamcoDivertissement