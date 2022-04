FIFA 22 TOTW 31 avec Ledesma, Carvajal et Cristiano Ronaldo maintenant disponible

FIFA 22 confirme tous les joueurs qui font partie de l’équipe de la semaine 31. Le nouveau TOTW vient encore une autre édition pour louer les performances des joueurs les plus remarquables lors de la dernière bande de matchs officiels. Rappelons qu’ils sont disponibles dès maintenant en ouvrant des packs pour une durée limitée ou sur le marché des transferts.

Équipe de la semaine 31 dans FIFA 22 : tous les élus

Titres

PT : Ledesma, 86 ans, FC Cadix

DG : Carvajal, 86 ans, Real Madrid

CAI : Trossard, 86 ans, Brighton

DD : Kalulu, 84 ans, AC Milan

MDC : Kimmich, 92 ans, Bayern Munich

MG : Goodwin, 84 ans, Adelaide United

CM : Torreira, 83 ans, Fiorentina

CM : Bruno Guimaraes, 82 ans, Newcastle

ST : Cristiano Ronaldo, 93 ans, Manchester United

ST : Haaland, 89 ans, Borussia Dortmund

BU : Lautaro Martinez, 88 ans, Inter Milan

Suppléants et réserves

PT : Forster, 84 ans

CT : Thomas, 81 ans

CT : Hancko, 81 ans

MR : Sallaï, 81 ans

MG : Kainz, 81 ans

IS : Tarémi, 86 ans

ST : Dembélé, 84 ans

CT : Beckles, 75 ans

MOC : Pays de Galles, 73 ans

DS : Bülter, 78 ans

DC : Castillans, 78 ans

IS : Illie, 70 ans

L’équipe de la semaine 31 se distingue par deux joueurs de LaLiga Santander. Le premier est Conan Ledesma, le gardien du Cádiz FC. L’Argentin a été essentiel pour que son équipe gagne au minimum contre le FC Barcelone. D’autre part, Carvajal a également réalisé un excellent match contre Séville.

Quant au plus apprécié de la sélection, le trône est offert en exclusivité à Cristiano Ronaldo grâce à sa note moyenne de 93. Il est suivi par un autre habitué de TOTW : Kimmich, avec 92. La prochaine étape est partagée entre Haaland, avec 89, et Lautaro Martínez, avec 88.

Mais l’article le plus intéressant est Goodwin. Bien que difficile à intégrer en raison de sa ligue et de sa nationalité, le milieu de terrain a un rythme de 94 et 85 pour le physique et le dribble. Vous pouvez déjà les trouver dans FIFA 22.

La source: EA Sports