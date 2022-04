Meta Quest Gaming Showcase 2022 : résumé avec toutes les annonces

Meta Quest Gaming Showcase 2022 clôt sa présentation avec des annonces importantes pour les utilisateurs de Meta Quest 2. Le dispositif de réalité virtuelle est renforcé par des noms importants qui arriveront tout au long du présent 2022, entre autres surprises. On vous raconte toutes les annonces et les temps forts ci-dessous.

Tous les jeux présentés au Meta Quest Gaming Showcase 2022

The Walking Dead : Saints et pécheurs Chapitre 2 – 2022

Ère NFL Pro – 2022

Among Us VR – Fin 2022

Collaboration avec Shell Games : 3 nouveaux jeux en route

Matière rouge 2 – Été 2022

Expire le 2 – 2022

Moss : Tome 2 – Été 2022

Mage des Ruines – 2022

Villes VR – 2022

Resident Evil 4 VR : Les Mercenaires – Maintenant disponible gratuitement

Beat Saber Nouveau pack de chansons – 2022

Bonelab – 2022

SOS Fantômes VR – 2022

Les annonces les plus marquantes de Meta Quest Gaming Showcase 2022

L’arrivée du mode Mercenaires dans Resident Evil 4 VR a été l’un des temps forts de l’événement. Cette expérience supplémentaire est désormais disponible gratuitement pour tous ceux qui possèdent une copie du jeu de base. Vous y trouverez des tests de combat contre la montre dont vous pourrez emporter les récompenses dans la campagne principale. Ceux-ci incluent des déverrouillages tels que des modes de jeu, des armes et des tenues supplémentaires. De plus, vous pourrez rivaliser avec d’autres utilisateurs grâce à des marqueurs en ligne.

D’autre part, le nouveau travail de Stress Level Zero, créateurs du populaire Boneworks, a été dévoilé. Bonelab continue avec l’utilisation de la physique dans des tests qui combinent des obstacles avec des phases de tir. Le résultat est délirant. En revanche, Among Us a confirmé une version pour la réalité virtuelle qui sortira fin 2022. Ce n’est pas le seul jeu qui ira de cet autre côté du jeu vidéo. Cities Skyline recevra un port pour y jouer depuis Meta Quest 2. Enfin, Moss : Book 2 cessera d’être exclusif à PlayStation VR l’été prochain.

La source: Vitrine de jeu Meta Quest 2022