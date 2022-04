Moss : le tome 2 confirme son arrivée dans Meta Quest 2

Moss: Book 2 arrivera à Meta Quest 2 tout au long de l’été prochain. Cela a été confirmé par les responsables dans le cadre du Meta Quest Gaming Showcase qui s’est tenu le 20 avril. La société quitte ainsi sa période d’exclusivité dans PlayStation VR qui a débuté le 31 mars, jour de son lancement.

Moss : le tome 2 arrive dans Meta Quest 2

« L’une des premières choses que nous avons entendues lorsque nous avons sorti Moss : Book 2 sur PlayStation VR il y a quelques semaines, c’est que la communauté Quest 2 voulait y jouer, et nous allons proposer cela dans un avenir proche », explique Tam Armstrong. dans un communiqué. , co-fondateur et PDG de Polyarc. L’exécutif partage son enthousiasme pour « partager le jeu avec les millions de joueurs de Quest 2 cet été ».

L’éditeur révèle dans un communiqué de presse que la version de Meta Quest 2 permettra aux joueurs « un plus grand sentiment d’immersion et de connexion physique » grâce aux deux contrôles que l’appareil Facebook inclut. « Jouer avec deux contrôleurs permet une sensation plus naturelle, permettant aux joueurs de s’exprimer plus librement dans le monde lorsqu’ils manipulent le décor, interagissent avec Quill ou gèrent l’inventaire des armes pendant les batailles. »

Chez Netcost, nous avons analysé la version PlayStation VR, où elle a obtenu une note de 8 sur 10. Dans les conclusions, nous avons dit qu' »elle nous a captivés autant que la première ». « Nous adorons son mélange d’énigmes et de plates-formes, ses commandes traditionnelles et de mouvement, sa section artistique et ce récit narratif qui nous transporte dans les lectures que nous avons faites avec nos parents avant d’aller nous coucher. » Bien sûr, parmi les points négatifs on retrouve sa courte durée : elle dure « à peine 4 heures ». Vous pouvez lire le texte intégral en cliquant sur ce lien.

Source : communiqué de presse (ICO Partners)