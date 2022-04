F1 22 est une réalité ; date et heure de présentation

F1 22 est juste au coin de la rue. Codemasters et EA Sports diffuseront l’édition de cette saison le 21 avril à 17h00 (CEST). La présentation se fera via les chaînes officielles d’EA Sports sur les réseaux sociaux. Les informations précises sur la direction que prendra cette livraison sont inconnues.

Le changement de réglementation à partir de cette saison marque un changement de tendance dans le jeu vidéo. L’étude britannique devra adopter les nouvelles formes de monoplaces et leurs performances sur piste. L’effet de finalité sera-t-il également représenté ? De plus, nous pouvons nous attendre à des nouvelles importantes en termes de pistes. D’une part, le Grand Prix de Miami sera ajouté au calendrier, tandis que d’autres comme le Grand Prix du Japon reviendront après ces deux années de pandémie. Nous ne négligeons pas non plus le deuxième secteur rénové d’Albert Park et les nouvelles mesures du circuit de Djeddah.

« Entrez dans la nouvelle ère de la Formule 1 », lit-on sur le site officiel. Cet opus sera le deuxième à avoir le sceau EA Sports.

A quelle heure F1 22 sera-t-il dévoilé dans le monde entier ?

Rappelons qu’en Espagne elle aura lieu ce jeudi 21 avril à 17h00 (CEST). Sachez quand ce sera selon le groupe dans lequel vous êtes.

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 17h00

Espagne (îles Canaries) : à 16h00

Argentine : à 12h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 11h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 09h00

Cuba : à 11h00

Equateur : à 10h00

El Salvador : à 09h00

États-Unis (Washington DC) : à 11h00

États-Unis (PT) : à 08h00

Guatemala : à 09h00

Honduras : à 09h00

Mexique : à 10h00

Nicaragua : à 09h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou : à 10h00

Porto Rico : à 11h00

République Dominicaine : à 11h00

Uruguay : à 12h00

Venezuela : à 11h00

