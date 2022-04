Sonic Origins aura plus de fonctionnalités dans son édition la plus chère

L’annonce officielle de Sonic Origins était quelque chose qui a été ressenti après les fuites les plus récentes. Après qu’il soit apparu classé en Corée du Sud et que l’art officiel ait été divulgué, le PlayStation Store a décrit certains des détails qui ont maintenant été confirmés par SEGA lui-même. La compilation a été montrée dans sa première bande-annonce et a déjà une date de sortie du 23 juin. Ce qui a attiré l’attention, c’est que seule l’édition la plus chère inclut la plupart des fonctionnalités.

Sur le site de Sonic, il est désormais possible de réserver les deux éditions : la standard est livrée exclusivement avec les jeux, tandis que la Digital Deluxe Edition ajoute une foule d’extras : missions plus difficiles, animation des personnages dans le menu principal, contrôle de la caméra dans le menu des îles principales ou de la musique supplémentaire des classiques de Mega Drive, entre autres.

Éditions, DLC et extras de Sonic Origins.

Les différents packs DLC

En plus de tout cela, SEGA prévoit plusieurs packs DLC : le Start Dash Pack, disponible pour tous ceux qui précommandent le jeu, offre 100 pièces bonus, un mode miroir déverrouillé et un arrière-plan sur le thème de la boîte aux cartes pour personnaliser le jeu. Le Premium Fun Pack comprend de nombreux extras Digital Deluxe Edition, tandis que le Classic Music Pack offre la bande-son des classiques.

Sonic Origins est une remasterisation de quatre des jeux vidéo les plus réussis de la société blue blur : Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 3 et Sonic & Knuckles. Le jeu sera mis en vente le 23 juin sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store).

Bien que la page du jeu vidéo soit disponible en Français, au moment de la rédaction de cette nouvelle, elle ne peut toujours pas être réservée car elle n’apparaît dans aucun des magasins numériques.

source | SEGA