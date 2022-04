LEGO Star Wars : The Skywalker Saga ajoute de nouveaux personnages payants

Le plan post-lancement de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga comprend une série de personnages payants qui s’ajoutent aux plus de 370 protagonistes déjà présents dans le jeu vidéo. Ils peuvent être achetés tous ensemble dans le pass saison (14,99 euros) ou acheter les packs séparément à 2,99 euros chacun. Comme prévu, les personnages classiques et ceux de Rogue One : A Star Wars Story viennent d’arriver.

Le pack de personnages classiques contient Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Lando Calrissian et Dark Vador. Le second rassemble les héros et les méchants du film qui précède Un nouvel espoir. Ce sont Jyn Erso, Bodh Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbus et le réalisateur Krennic.

Mode libre, idéal pour explorer

Tous les personnages peuvent être utilisés en mode libre, ce qui nous permet d’expérimenter les capacités et d’explorer le monde ouvert de manière plus tranquille. Au cours de l’histoire principale, nous rencontrons des énigmes qui ne peuvent être complétées qu’en fonction du personnage. C’est pourquoi nous devrons retourner sur les différentes planètes en mode libre afin de terminer l’intégralité du jeu et d’obtenir les objets de collection.

LEGO Star Wars : La saga Skywalker est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Le jeu fait revivre les trois trilogies cinématographiques de la saga jusqu’à présent, le classique, les préquelles et les suites. TT Games a conçu un produit plus grand que tout ce qui l’a précédé, renforcé par un moteur graphique remanié.

Les histoires de séries comme The Clone Wars, Rebels ou The Mandalorian n’ont pas été adaptées, mais les joueurs peuvent profiter de Mando et Grogu, des personnages sortis sous forme de DLC payants. Vous pouvez lire toutes les informations à ce sujet sur ce lien.

