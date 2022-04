Le CDPR ne prévoit pas de publier le spin-off de Gwent (The Witcher) sur les consoles

CD Projekt Red prépare un jeu indépendant basé sur Gwent : The Witcher Card Game, mais le titre ne semble pas arriver sur consoles. Cela a été expliqué par Paweł Burza, responsable de la communication du jeu vidéo, qui dans des déclarations à IGN a souligné qu’il ne sortira que sur PC, iOS et Android. Le projet est connu en code sous le nom de Project Golden Nekker.

Dans le même ordre d’idées, le réalisateur Vladimir Tortsov s’est penché sur ce sujet dans un streaming. « Nous avons quitté les consoles pour une raison », a-t-il déclaré. La vérité est que Gwent était disponible sur PS4 et Xbox One jusqu’en 2020, mais plus tard, il a cessé de recevoir du support. « Il y avait quelque chose de cool là-dedans, sinon nous ne l’aurions pas sorti sur consoles en premier lieu, mais pour les jeux en tant que service avec des mises à jour fréquentes, c’était vraiment une expérience difficile. »

Comme Gwent n’est plus sur ces machines, ils ne « prévoient de sortir aucun » de leurs spin-offs « sur consoles » pour le moment. Il ne ferme pas complètement les portes, même si pour l’instant il devra être testé sur d’autres plateformes. Le seul spin-off de The Witcher sorti sur consoles est Thronebreaker : The Witcher Tales.

La version « next gen » de The Witcher 3 est retardée

Le studio polonais a chargé Sable Interactive de développer la version nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt. Alors qu’il était prévu pour le second semestre 2022, CD Projekt RED a récemment annoncé un report indéfini. La raison en est que le travail sera considéré par l’entreprise en interne. La mise à jour pour PC, PS5, Xbox Series X et Xbox Series S sera gratuite pour tous ceux qui possèdent une copie du jeu de la génération précédente.

Alors que CD Projekt RED travaille sur l’extension Cyberpunk 2077, une autre partie de l’équipe décrit le nouveau The Witcher, qui n’aura plus Geralt de Riv comme protagoniste. L’intention est de commencer une nouvelle saga dans l’univers du sorcier.

source | IGN