Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir dévoile de nouveaux personnages en images

L’ambitieuse série fantastique produite par Amazon continue d’offrir des détails sur divers aspects de la fiction. Après la publication de la bande-annonce de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, le compte officiel sur les réseaux sociaux a montré quelques nouveautés. Parmi elles se trouvent les deux images qu’ils viennent de partager, qui présentent également deux des personnages que l’on verra dans La Terre du Milieu.

Les nouveaux protagonistes s’appellent Theo et Bronwyn. À en juger par les images, ils semblent humains, mais ils ne le précisent pas dans le tweet et cela ne peut pas non plus être confirmé à 100%, car aucun d’eux n’a les oreilles parfaitement visibles. Seront-ils pointus ou avec des extrémités arrondies ? Nous devrons attendre qu’Amazon le clarifie pour en être complètement sûr.

Que sait-on des nouveaux personnages ?

Brownyn est jouée par Nazanin Bonialdi, une actrice iranienne qui est apparue dans la sixième saison de How I Met Your Mother et dans d’autres séries comme Homeland ou Scandal. L’acteur Tyroe Muhafidin fait ses grands débuts à la télévision en tant que Theo, un jeune garçon qui, sur la photo, tient la poignée d’une épée apparemment brisée. Cela rappelle un peu Narsil, une épée détruite dont Aragorn hérite et qu’il manie dans la bataille finale après l’avoir reforgée.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sera diffusé sur Amazon Prime Video le 2 septembre. La série se déroule au Second Age, ce qui signifie qu’elle se déroule de nombreuses années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Quoi qu’il en soit, puisque les elfes sont immortels, nous allons profiter de nouvelles aventures mettant en vedette Galadriel ou Elrond.

Amazon détient les droits sur les livres suivants : La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours, Le Returnal du Roi, Appendices et Le Hobbit. Le Silmarillion, les Contes inachevés de Numeror et de la Terre du Milieu ou l’Histoire de la Terre du Milieu sont laissés de côté.

