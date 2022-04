Origines sonores | La compilation comprendra de nouvelles zones, missions et modes de jeu

L’annonce de Sonic Origins est intervenue en 2021, l’année du 30e anniversaire de la mascotte de SEGA. Depuis lors, il n’y a plus eu d’annonces à ce sujet, mais tous les signes indiquent déjà que quelque chose bouge. La compilation, qui a été enregistrée en Corée du Sud, est apparue dans une nouvelle image promotionnelle. Maintenant, le PS Store en Nouvelle-Zélande et en Australie a divulgué les premiers détails.

La page produit n’est accessible qu’aux personnes disposant d’un compte PSN néo-zélandais ou australien. La description indique que chacun des classiques inclus ajoutera de nouvelles animations d’ouverture et de fin, ainsi que des modes Classique et Anniversaire. Le premier d’entre eux proposera les jeux dans leur résolution d’origine et aura des durées de vie limitées, tandis que le second améliorera la résolution, mais il n’y aura pas de limite de durée de vie.

Missions et mode musée

Une autre nouveauté de Sonic Origins est qu’il introduira des missions, qui permettront aux joueurs de collecter des pièces. Ensuite, nous pouvons les utiliser en mode musée pour débloquer du contenu supplémentaire, des défis et de nouvelles étapes spéciales. Comme publié par VGC, il est suggéré que la version PS4 puisse être mise à niveau gratuitement vers PS5. De plus, dans ce message, ils font référence à la version du disque, ce qui suggère la possibilité qu’elle soit publiée au format physique.

L’anniversaire de Sonic a été célébré en temps de pandémie et avec une remasterisation d’un classique de la Wii, Sonic Colors Ultimate. SEGA prévoyait de commercialiser le nouveau jeu vidéo de la saga en 2021, mais Sonic Team avait besoin de plus de temps pour peaufiner le produit. S’il n’y a pas de changements de dernière minute, Sonic Frontiers sortira dans le courant de 2022, toujours sans date plus précise.

Sonic Origins pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC comprend les classiques suivants : Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 3 et Sonic & Knuckles.

