Nintendo Switch reçoit une mise à jour qui améliore les performances de la console

La nouvelle mise à jour du micrologiciel pour le système d’exploitation Nintendo Switch est maintenant disponible. Il s’agit du patch 14.1.1 qui, comme le suggère sa numérotation, n’ajoute pas de nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités. Selon les notes officielles partagées par la société de Kyoto, il applique « des améliorations générales du système pour améliorer l’expérience utilisateur ».

Bien que les notes de mise à jour ne le précisent pas, le dataminer OatmealDome a assuré que la mise à jour a également élargi la liste des mots, expressions et insultes qui sont bloqués sur la machine.

Le patch 14.0.0 a ajouté l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs, la possibilité d’organiser les différents programmes dans des dossiers (groupes).

[Nintendo Switch Firmware Update] La version 14.1.1 a mis à jour la liste des mots interdits pour ajouter les éléments suivants : – « sendnudes » pour toutes les langues

– diverses phrases impliquant la mort en katakana (commençant par シンデ〜) pour le japonais – OatmealDome (@OatmealDome) 19 avril 2022

Xenoblade Chronicles 3 avance sa sortie

Personne ne s’attendait à ce que Xenoblade Chronicles 3 arrive dans les magasins avant septembre, car Nintendo elle-même avait défini ce mois comme fenêtre de lancement. Cependant, étonnamment, les Japonais ont annoncé que la date serait avancée au 29 juillet. Le calendrier de la Nintendo Switch est à nouveau modifié, suite à la décision de retarder indéfiniment Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp. Dans ce dernier cas, le retard était dû à la guerre en Ukraine.

L’histoire de Xenoblade Chronicles 3 nous présente ses deux protagonistes, Noah et Mio, qui seront plongés dans le combat entre les deux nations les plus puissantes. Keves et Agnus s’affrontent pour l’hégémonie et six personnages des deux nations finiront par unir leurs forces pour découvrir quelle est la véritable raison du conflit. Tous se rendront à Fendespada, une terre « fendue par une épée géante ».

Xenoblade Chronicles 3 est une exclusivité pour Nintendo Switch qui recevra également une édition collector. Le prix n’est pas encore connu, mais son contenu l’est : en plus du jeu dans sa boîte d’origine, il disposera d’un emballage spécial illustré par Masatsugu Saito, d’une boîte en métal et d’un livre relié de plus de 250 pages.

