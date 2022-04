Top Gun Maverick : trailer making of de l’entraînement brutal de Tom Cruise et du reste du casting

Top Gun Maverick, le nouvel opus de la franchise mettant en vedette l’infatigable Tom Cruise, sort enfin en salles en mai prochain après deux ans de retard, un film exigeant à tous les niveaux qui a mis ses protagonistes en difficulté pendant le tournage à de nombreuses reprises. C’est ainsi que le casting le raconte dans ce nouveau making of de la bande-annonce que vous pouvez voir au-dessus de ces lignes et qui nous montre le dur entraînement que Tom Cruise et compagnie ont subi pour tourner les scènes d’action les plus impressionnantes.

Voici comment le casting de Top Gun Maverick s’est entraîné

Tout cela pour résister aux vitesses de vol extrêmes atteintes par le F-18, en plus de savoir quoi faire en cas d’éjection ou comment sortir d’un avion sous l’eau, entre autres techniques de survie. « Après plus de trente ans de service comme l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) est là où il a toujours voulu être. Alors qu’il repousse les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquive l’avancement dans son rang qui le mettrait à la terre.

Alors qu’il forme un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée, Maverick tombe sur le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), dont le pseudonyme est « Rooster ». Il est le fils de son défunt ami, le lieutenant Nick Bradshaw, officier d’interception radar, connu sous le nom de « Goose », « nous dit son synopsis officiel.

Top Gun Maverick est réalisé par Joseph Kosinski (Oblivion, TRON: Legacy) et met en vedette Tom Cruise aux côtés de Miles Teller dans le rôle du lieutenant Bradley « Rooster » Bradshaw, Jennifer Connelly dans Penny Benjamin, Jon Hamm dans le vice-amiral Cyclone, Glen Powell dans le rôle du pendu, Lewis Pullman comme Bob, Ed Harris comme contre-amiral, Monica Barbaro comme Phoenix, Charles Parnell comme contre-amiral Warlock, Danny Ramirez comme Fanboy, Manny Jacinto comme Fritz, Bashir Salahuddin comme Coleman et Jay Ellis comme Payback, entre autres.

source | Paramount Pictures