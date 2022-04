Tests de lanterne dans Fortnite : défis et récompenses

À partir du 20/04/2022, les essais de la lanterne Fortnite sont disponibles. C’est une promotion qui nous permet d’obtenir des récompenses gratuites en échange de la réalisation de différents objectifs quotidiens dans le jeu. Juste en dessous nous vous expliquons comment relever tous les défis et missions des Épreuves des lanternes de Fortnite Battle Royale :

Comment participer aux essais de la lanterne Fortnite

Les Lantern Trials nous permettent de gagner des prix gratuits en jouant à Fortnite

Participer aux Fortnite Lantern Trials est très simple. Nous devons effectuer les étapes suivantes :

Nous entrons sur le site officiel des tests de lampe de poche. Nous nous connectons avec notre compte Fortnite/Epic Games. Nous entrons chaque jour après avoir terminé la tâche quotidienne au sein de Fortnite pour récupérer notre récompense.

Récompenses gratuites des essais de la lanterne Fortnite

Voici toutes les récompenses gratuites des essais de la lanterne Fortnite :

20/04/2022 : émoticône de lapin de combat

21/04/2022 : émoticône Rolling Eyes

22/04/2022 : Émoticône Jonesy épuisée

23/04/2022 : émoticône de la Garde désintéressée

24/04/2022 : Toutes les emotes précédentes

Pour atteindre un objectif quotidien : Guiding Light Wrap

Pour avoir accompli deux objectifs quotidiens : Accessoire de sac à dos Dream Lantern

Défis des épreuves des lanternes à Fortnite

Jour 1 : 20/04/2022

Tâche du jour 1 des essais de lanternes (20 avril 2022)

L’objectif quotidien est d’obtenir un total de 35 éliminations dans les modes de jeu Battle Royale (Solo, Duos, Trios et Squads, quelle que soit la construction ou la construction). Une fois que nous avons atteint ce nombre d’éliminations, nous allons sur le site Web Trials of the Lanterns pour réclamer la récompense. Pour obtenir au moins un point (une élimination dans ces modes de jeu), nous obtiendrons l’émoticône Fighting Bunny.

Ce guide est en construction et sera mis à jour quotidiennement avec chaque nouvelle mission Fortnite Lantern Trials.

