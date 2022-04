Marvel’s Avengers intégrera Jane Foster comme nouvelle héroïne

Thor Love and Thunder, le nouveau film de Taita Waititi, ramène le personnage de Jane Foster, également connue sous le nom de Mighty Thor. La première bande-annonce a finalement révélé son apparition dans le costume de super-héros, mais maintenant, il a également été confirmé qu’elle apparaîtra dans Marvel’s Avengers. Bien que le jeu développé par Crystal Dynamics ne soit pas installé dans le MCU, l’annonce de son arrivée intervient quelques jours seulement après la sortie du teaser du film.

« Nous pouvons partager que nous allons introduire une nouvelle héroïne pour toutes les plateformes, Jane Foster, Mighty Thor. Nos conceptions de héros sont largement basées sur leurs identités dans les bandes dessinées. Le personnage arrivera avec la mise à jour 2.5, dont les détails n’ont pas encore été révélés. En effet, le patch 2.4 sortira en mai, ce qui laisse penser qu’il faudra encore patienter un peu pour incarner la Déesse du Tonnerre.

Maintenant que le patch 2.3 est derrière nous, nous aimerions vous informer de ce qui va arriver dans un futur proche pour le jeu. Cela inclut de grandes améliorations au système d’événements ainsi que notre prochain héros jouable Jane Foster : The Mighty Thor ! 🌩️ https://t.co/lp0kZiSYJt pic.twitter.com/ry8u6ZXN2A – Les Vengeurs de Marvel (@PlayAvengers) 19 avril 2022

Éléments distinctifs concernant Thor

Le personnage utilise le marteau de Mjolnir, donc les capacités seront similaires à celles de Thor lui-même. Cependant, le studio promet de mettre en œuvre des éléments distinctifs qui seront propres à Jane. « De plus amples détails sur la manière dont Jane prendra vie dans le jeu seront communiqués ultérieurement. »

Marvels Avengers est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Edité par Square Enix, le travail de Crystal Dynamics n’a pas réussi à surmonter les problèmes du lancement, étroitement liés à sa conception en tant que jeu de service. Le titre a vu comment la masse des joueurs a progressivement diminué, même si pour l’instant, ils ont continué à proposer du contenu et des mises à jour gratuits.

PlayStation 4 et PlayStation 5 ont reçu en exclusivité Spider-Man, un Spidey différent de celui qu’Insomniac Games a conçu pour Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales et le futur Marvel’s Spider-Man 2, qui sortira en 2023.

Profitez ici de la première bande-annonce de Thor Love and Thunder.

