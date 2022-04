Amy Hennig, avec Star Wars et Marvel, que sait-on de vos deux projets ?

La carrière d’Amy Hennig, l’une des figures les plus respectées et les plus influentes de l’industrie, a connu succès et malheur à plusieurs reprises. Une longue carrière qui laisse son nom écrit dans la direction d’oeuvres telles que Legacy of Kain, la trilogie Uncharted et une tentative frustrée de transformer Star Wars en une aventure dans le plus pur style Nathan Drake. Mais les temps changent et, heureusement pour ses fans, l’histoire de Hennig est aussi celle d’une seconde chance. Marvel et Star Wars sont les prochains protagonistes ; bien que les deux projets aient encore un long chemin à parcourir.

Comment on est venu ici

L’édition d’un jeu vidéo est très complexe. Le faire sous la baguette d’AAA, avec un gros budget et du personnel impliqué pour rendre cela possible, l’est parfois encore plus. La réalisatrice et scénariste nord-américaine a débuté sa carrière dans le secteur après une incursion dans le monde du cinéma. Cet apprentissage l’a aidé à adapter son style aux aventures d’action avec une coupe cinématographique déclarée. Signes d’identité.

À partir de là, son travail chez Electronic Arts, Crystal Dynamics, Eidos Interactive, Naughty Dog et Visceral Games (encore Electronic Arts) se distingue par ce projet raté qui en 2014 a ravi de nombreux fans. Parce que ce jeu vidéo Star Wars, connu sous le nom de code Ragtag, ne s’est jamais concrétisé. Décrit comme un « Star Wars Uncharted », il avait un personnage avec des éléments de Robin Hood et Star-Lord (Guardians of the Galaxy). Nous avons dû nous contenter de quelques images conceptuelles : EA a fermé Visceral Games en 2017. Résultat ? Le départ d’Amy Hennig, une fois de plus, d’un studio de la manière la plus inattendue. On vous raconte ici comment s’est passé son départ de Naughty Dog.

Skydance New Media, la nouvelle maison d’Amy Hennig, et sa romance avec Disney

Des années de doutes; des interviews dans lesquelles il racontait comment aurait pu être sa version d’Uncharted 4 avant son départ du studio californien ; spéculations sur son avenir; Critique du genre des titres narratifs solo… Nous arrivons en novembre 2019, peu avant que la pandémie n’éclate : Amy Hennig rejoint Skydance New Media pour travailler sur des jeux vidéo avec un accent sur la narration.

Le lauréat d’un prix BAFTA et d’un Game Developers Choice Awards a détaillé petit à petit ce qui se tramait dans ces bureaux : un jeu vidéo d’action et d’aventure. Petite surprise; la clé résiderait dans la propriété intellectuelle qui se cache derrière. Skydance New Media pourrait-il obtenir une adresse IP solide ? La maison mère de Skydance est une société de production valorisée à plus de 2,3 milliards de dollars, un géant.

Marvel Entertainment, avec Janina Gavankar et de grands experts de l’industrie

Le premier des deux projets Skydance New Media confirmés avec Amy Hennig à la barre est un jeu vidéo basé sur les super-héros de Marvel Entertainment. Plus précisément, un titre AAA avec de grands vétérans de l’industrie, « un blockbuster axé sur la narration, avec des éléments d’action et d’aventure, et une histoire complètement originale basée sur l’univers Marvel ». Julian Beak, un ancien producteur d’EA, rejoint Amy Hennig, à la tête de l’équipe créative.

Janina Gavankar comme Iden Versio dans Star Wars Battlefront II | Electronic Arts

« C’est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l’humanité, la complexité et l’humour qui font que les personnages de Marvel sont si appréciés et permettent à nos joueurs d’incarner ces héros qu’ils aiment tant », a déclaré Hennig. Il y a quelques mois, nous apprenions que ce titre mettra en vedette Janina Gavankar, une actrice dont on se souvient pour son rôle d’Iden Versio dans Star Wars Battlefront II (EA) et la voix de Tanta Sila, antagoniste du plus proche Forspoken (Luminous Productions). De plus, le scénariste sera Marc Bernardin, un scénariste et producteur ayant de l’expérience dans Castle Rock, Masters of the Universe : Revelation ou Star Trek : Picard. Il a également écrit des bandes dessinées pour Marvel et DC Comics.

Star Wars, ce qui manquait. Une histoire originale. Ragtag renaît ?

Ce 19 avril 2022, l’autre « bombe » informative est sortie que, sûrement, peu ont vu venir. Si le jeu vidéo Marvel Entertainment ne suffisait pas, Skydance New Media arrive sur la table et clarifie son business : l’accord avec Disney fait également de la place à Lucasfilm Games – qui a quelques jeux Star Wars en cours avec plusieurs éditeurs -. Ammy Hennig réalisera un nouveau jeu vidéo basé sur Star Wars.

Pour le moment, nous savons que ce sera une aventure d’action avec une « histoire originale » basée sur l’univers de Star Wars. Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, affirme à l’occasion de l’annonce : « Elle [Hennig] et Skydance New Media ont le talent et l’ambition de créer une aventure Star Wars unique. Sa vision de créer des divertissements interactifs cinématographiques engageants rend cette collaboration très excitante. Nous aurons plus de détails bientôt.

Hennig elle-même a célébré la nouvelle sur son compte Twitter personnel, notant que sa relation avec Star Wars va au-delà du professionnel. Elle est une grande fan des films depuis sa première apparition dans les salles en 1977. « Je suis ravie de travailler à nouveau avec Lucasfilm Games pour raconter des histoires interactives dans la galaxie que j’aime. »

Skydance New Media a choisi de ne pas partager de détails sur l’état de ces projets, qui devraient arriver lorsque la génération actuelle sera plus que réglée. Il y a quelque chose dont nous ne pouvons avoir aucun doute : les deux prochains jeux vidéo d’Amy Hennig capteront des heures et des heures de conversation, l’attention des médias et, sûrement, de grandes attentes aussi.