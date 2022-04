Un animateur PlayStation suggère une grosse « bombe » pour 2022

Robert Morrison, un animateur vétéran du studio Visual Arts des PlayStation Studios, a laissé entendre sur son compte Twitter personnel que PlayStation « a plusieurs grands succès cette année », sans citer de noms. Ses propos ont rapidement trouvé un écho dans les forums de jeux vidéo ; bien qu’il y ait un nom qui se démarque des autres, The Last of Us (2013, PS3).

Morrison a laissé entendre sur son profil sur le réseau social susmentionné qu’il travaillait sur un jeu vidéo de style AAA à gros budget, avec une première prévue pour cette année 2022… et ce n’est pas God of War: Ragnarok, mais quelque chose » tout aussi génial ». De même, en mars dernier, il a révélé qu’il travaillait sur un projet inconnu depuis trois à cinq ans ; qu’il ne doit pas être ce remake hypothétique que The Last of Us, mais un autre projet différent.

Selon ses propres mots dans un message publié en janvier dernier, The Last of Us est son jeu vidéo préféré.

Le développeur de PlayStation Studios dit que Sony a des bangers à venir cette année. « Je ne travaille pas sur God of War Ragnarok mais quelque chose d’aussi cool. » The Last of Us Remake ou autre chose ? 👀 pic.twitter.com/SDy6DXNl9p — Kamy. (@Okami13_) 17 avril 2022

Ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas sur l’éventuel remake de The Last of Us

C’est en juillet 2020 que nous avons appris que Visual Arts embauchait du personnel de Naughty Dog pour ses bureaux en Californie. Enfin, en janvier 2021, nous avons appris que ce projet, celui qu’ils sont vraisemblablement toujours en cours d’exécution, correspond à une saga PlayStation existante et est une aventure AAA. Toutes les rumeurs basées sur des rapports journalistiques -sans confirmation de Sony via-, pointent vers un remake de The Last of Us.

Ces informations de Bloomberg indiquent qu’en 2018, soit il y a environ quatre ans, une petite équipe d’environ 30 développeurs d’arts visuels a commencé à travailler sur un remake de l’un des jeux vidéo les plus influents et les plus mémorables de l’histoire de PlayStation, The Last of Us, qui aura bientôt sa propre série sur HBO, élargissant ainsi le nom de la marque à d’autres marchés. Apparemment, au fil du temps, le projet s’est retrouvé entre les mains de Naughty Dog lui-même dès que l’équipe principale a publié le tout aussi réussi The Last of Us Part II.

Je ne travaille pas sur Ragnarok. Mais quelque chose d’aussi cool. —Robert Morrison (@RobertAnim8er) 13 avril 2022

Comprendre le rôle que jouent les arts visuels au sein de Sony

Visual Arts est un studio subsidiaire de PlayStation Studios basé à San Diego, Californie, États-Unis. Tout près des bureaux de studios tels que Santa Monica, Insomniac Games ou Naughty Dog. Sa tâche principale est de soutenir ces trois études ; ainsi que d’autres de la partie européenne de la marque comme Guerrilla Games et, si nécessaire, également participer à des développements tiers si un accord est trouvé.

Références | VGC ; Robert Morrison sur LinkedIn ; Okami13_