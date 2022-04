Corsair dévoile la nouvelle mémoire Vengeance DDR5 SODIMM pour les ordinateurs portables de jeu

Corsair, la marque spécialisée dans le matériel et les accessoires axés sur le jeu sur PC, a présenté sa nouvelle mémoire Vengeance DDR5 SODIMM, une nouvelle gamme optimisée pour les derniers ordinateurs portables de jeu et hautes performances, ainsi que les PC à petit facteur de forme, tout cela à travers des modules qui offrent des performances DDR5 innovantes aux systèmes compatibles.

Nouvelle mémoire Vengeance DDR5 de Corsair

Ainsi, la nouvelle mémoire Corsair Vengeance DDR5 atteint des vitesses allant jusqu'à 4 800 MHz et des capacités allant jusqu'à 64 Go dans des modules de 32 Go, le tout pour repousser les limites de performances de la mémoire axée sur les ordinateurs portables spécialement conçus pour le jeu et les petites tours de PC au format.

De plus, les normes supérieures de qualité et de fiabilité de Corsair en matière de mémoire DRAM sont maintenues, avec les modules SODIMM VENGEANCE DDR5 qui sont fabriqués uniquement avec des puces de mémoire sélectionnées à la main et rigoureusement testés pour garantir des performances constantes à haute fréquence, ainsi que des cartes de circuits imprimés hautes performances pour excellente qualité et stabilité du signal.

Une garantie à vie limitée vous donne la tranquillité d’esprit que votre nouvelle mémoire durera encore plus longtemps que votre ordinateur portable. De plus, son installation est vraiment simple et seul un tournevis suffira pour l’installer sur la plupart des ordinateurs portables. La nouvelle mémoire Corsair 64 Go Vengeance DDR5 peut désormais être achetée sur la boutique en ligne de la marque et auprès des revendeurs et revendeurs agréés Corsair pour 564,99 €.

