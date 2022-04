Elden Ring: le patch 1.04 est désormais disponible avec de nouvelles quêtes, un emplacement de didacticiel et des ajustements

Elden Ring, le célèbre et réussi RPG d’action en monde ouvert de From Software et Bandai Namco Entertainment, a publié le patch 1.04 sur toutes ses plateformes, l’une des mises à jour les plus ambitieuses du titre à ce jour qui ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités et correctifs, tels que tels comme de nouvelles missions, de nouveaux paramètres de caméra, de nouveaux équilibrages d’armes ou un avertissement pour que personne ne rate le tutoriel du jeu, l’un des aspects les plus critiqués que ses créateurs ont désormais corrigé.

Elden Ring : toute l’actualité du patch 1.04

Ainsi, de nouvelles missions ont été ajoutées pour Patches, l’un des personnages les plus charismatiques du jeu, même si pour l’instant elles sont un mystère ; les joueurs devront commencer à les découvrir par eux-mêmes. En revanche, la possibilité d’activer ou de désactiver la fonction de rotation automatique de la caméra a été ajoutée.

Bien que l’un des aspects les plus déterminants de cette nouvelle mise à jour soit les nouveaux équilibres d’armes; à tel point que les épées colossales augmentent la vitesse d’attaque et les dégâts à deux mains, tandis que le sceptre du dévoreur et l’espadon à lame greffée augmentent également leurs dégâts.

De son côté, les Cendres de la guerre reçoivent leurs ajustements correspondants, tandis que d’autres pouvoirs magiques tels que les enchantements ou les invocations modifient leurs dégâts, leur vitesse ou leur coût. L’aspect multijoueur d’Elden Ring reçoit également ses améliorations correspondantes ainsi que plus de vingt corrections générales.

Bien que l’un des aspects les plus critiqués du titre était la possibilité de sauter son tutoriel si nous ne passions pas par le bon endroit, rendant impossible le retour à partir d’un certain point. De Software, ils ont mis un remède en ajoutant un message contextuel en atteignant cette zone, révélant l’emplacement de la grotte de la connaissance, en plus de donner au joueur la possibilité de revisiter cet endroit avec le jeu déjà avancé.

