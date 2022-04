Amy Hennig (Uncharted) réalisera un nouveau jeu vidéo basé sur Star Wars

Star Wars jouera dans un nouveau jeu vidéo du co-créateur de la franchise Uncharted. Amy Hennig dirigera le projet au sein de l’équipe Skydance New Media, qu’elle a fondée en 2019 aux côtés du vétéran de l’industrie Julian Beak. Nous savons que ce sera une aventure d’action qui racontera « une histoire originale » basée sur la licence.

Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, a partagé l’enthousiasme de l’entreprise à travailler à nouveau avec Amy. « Elle et Skydance New Media ont le talent et l’ambition de créer une aventure Star Wars unique. Sa vision de créer des divertissements interactifs cinématographiques engageants rend cette collaboration très excitante. Reilly conclut en avertissant qu’ils partageront plus de détails « au bon moment ».

D’autre part, Hennig a expliqué la manière dont Star Wars l’a marqué en tant que jeune homme. « J’explique régulièrement que voir Star Wars en 1977 a recâblé mon cerveau à 12 ans, façonnant de manière indélébile ma vie créative et mon avenir », a-t-il déclaré. « Je suis ravi de travailler à nouveau avec Lucasfilm Games pour raconter des histoires interactives dans la galaxie que j’aime. »

Star Wars, le deuxième projet Skydance New Media

L’étude, qui n’a encore publié aucun travail, a des licences élevées dans ses deux projets dévoilés. Pour connaître la première il faut se déplacer au 29 octobre 2021. A cette date c’est Hennig elle-même qui a avancé sa collaboration avec Marvel Entertainment.

« Je ne peux pas imaginer quelqu’un de mieux que Marvel pour notre premier match. L’univers Marvel incarne toute l’action, le mystère et la montée d’adrénaline du genre aventure que j’aime et se prête parfaitement à une aventure interactive. C’est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l’humanité, la complexité et l’humour qui font que les personnages de Marvel sont si aimés et permettent à nos joueurs d’incarner ces héros qu’ils aiment tant. »

Source : Le journaliste hollywoodien