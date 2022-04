World of Warcraft annonce sa nouvelle extension, Dragonflight

World of Warcraft se dirige vers de nouveaux horizons. Blizzard confirme Dragonflight, la nouvelle extension qui arrivera bientôt sur le populaire MMO. L’étude fête son annonce avec une scène cinématographique épique que vous pouvez voir en tête de cette actualité.

Nous nous dirigeons vers les îles Dragon, juste autour de la période de conception d’Azeroth. Dragonflight inclura le Dracthyr Evoker, la nouvelle race (et classe) jouable rejoignant la liste. Vous pourrez littéralement vous transformer en dragon qui aura ses propres capacités et traits passifs. Vous pouvez le développer en tant que DPS ou en tant que guérisseur. Le système de talents et de métiers sera modifié, ce qui rejoindra la mise à jour de l’interface utilisateur. En plus des nouvelles zones, donjons et raids, une nouvelle mécanique sera ajoutée : la possibilité de pouvoir chevaucher son propre dragon.

L’étude souligne que cette expansion est le résultat de l’écoute de la communauté lors du support de Shadowlands, le cadre de contenu actuel de World of Warcraft. L’une des nouveautés qui arriveront bientôt dans le jeu sera la fonctionnalité interfaction. Que vous soyez dans l’Alliance ou la Horde, vous pouvez maintenant jouer avec tous vos amis. Nous connaîtrons plus de détails dans les prochaines dates.

Prochain arrêt pour Warcraft : Mai

Blizzard continue de réserver des surprises dans les semaines à venir. L’étude nord-américaine a confirmé que ce sera en mai qu’ils dévoileront « le premier jeu de l’univers Warcraft conçu pour les appareils mobiles ». World of Warcraft et Hearthstone auront un nouveau compagnon conçu pour Smartphone. Aucun autre détail n’a été dévoilé pour le moment.

« L’avenir de Warcraft est radieux », révèle John Hight, directeur général de la franchise. « Au nom de nous tous qui travaillons chez Blizzard pour vous offrir des expériences Warcraft passionnantes, nous vous remercions de faire partie de la communauté. Nous sommes enthousiasmés par le voyage qui nous attend et nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nous.

Source : Blizzard