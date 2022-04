Mise à Jour 1.5.1 D'assassin's Creed Valhalla; Améliorations, Nouveau Contenu...

Assassin’s Creed Valhalla reçoit des améliorations, des correctifs et du nouveau contenu via son patch 1.5.1, désormais disponible en téléchargement sur PS5, PS5, Xbox et PC. Parmi les nouveautés, on remarque l’arrivée du deuxième package de défi de maîtrise, qui propose 3 nouveaux sanctuaires où vous pourrez débloquer des récompenses uniques. Les préparatifs des festivités d’Ostara sont également inclus, qui se tiendront entre le 21 avril et le 12 mai. Ensuite, nous vous laissons avec les faits marquants du patch.

Points forts de la mise à jour 1.5.1 d’Assassin’s Creed Valhalla

Extension 3 : Dawn of Ragnarok Corrections

Les runes montées sur l’équipement manquaient après la mise à jour du titre 1.5.0.1.

Un message d’erreur est apparu lors de l’enregistrement de la progression avec n’importe quel type de sauvegarde sur les consoles Xbox.

L’activation de l’alimentation a été améliorée pour éviter la consommation accidentelle des deux barres hugr.

La sélection d’équipement / d’arme de mise à niveau du joueur a été perdue au réveil et à son arrivée en Angleterre.

Corrections de combat

Ajustement de niveau déséquilibré lors de certains combats de boss.

Le niveau de puissance de Surtr n’a pas été ajusté à la difficulté du joueur.

Dans certaines attaques à deux atgeirs la zone d’impact manquait.

L’attaque spéciale secondaire ne pouvait pas être utilisée avec certaines armes.

Corrections apportées aux quêtes principales, aux événements mondiaux et aux activités annexes

Il n’y avait pas de barrière de frontière mondiale lors de l’exploration de la grotte dans la quête « Offrande au Dieu ».

Dans « The Warlord’s Daughter », vaincre Eysa avec le pouvoir d’infusion de glace provoquerait plusieurs écrans noirs.

La dernière barre d’adrénaline continue d’être reconstituée en tuant des muspelians explosifs lors du combat contre le boss contre Surtr.

Tyra resterait coincée dans l’eau si le navire était détruit dans « In Search of Fritjof ».

Il manquait des flèches au site Fornama lors de la quête « À la recherche de Fritjof », empêchant la progression.

Corrections dans les graphiques, l’animation et l’audio

Problèmes de synchronisation de l’animation faciale dans certaines scènes de dialogue.

Les cheveux et la barbe de Havi ont changé de couleur lors de la plongée avec le pouvoir de Muspell actif.

Il était possible de voir Havi se téléporter sous la carte du monde après avoir interagi avec la mémoire mythique.

Divers graphismes, textures, animations et bugs d’éclairage.

Combien pèse le patch 1.5.1 d’Assassin’s Creed Valhalla sur PS5, PS4, Xbox et PC ?

PS5 : 2,92 Go

PS4 : 1,41 Go

Xbox Series X|S : 9,0 Go

Xbox One : 8,2 Go

PC : 12,33 Go

Le titre Ubisoft a déjà confirmé la feuille de route qui se poursuivra jusqu’en mai. Attendez-vous à un énième patch et à une nouvelle fonctionnalité : l’armurerie.

Source : Ubisoft