Fortnite Season 2 Fncs: Quand Commence T Il Et Les Prix

Epic Games a donné les premiers détails du FNCS de la saison en cours, la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite. De cette façon, nous savons déjà quand commence la nouvelle saison compétitive, la Fortnite Champion Series, et quels prix il y aura. On vous dit tout juste en dessous :

Quand commence le FNCS de la saison 2 de Fortnite ?

Le FNCS de la saison 2 de Fortnite Chapter 3 débute le lundi 2 mai 2022. Juste en dessous nous vous laissons le planning complet avec chaque phase du tournoi :

Qualifications : 2-6 mai, 7-8 mai et 13-15 mai.

Demi-finales : du 20 au 22 mai.

Finale : du 28 au 29 mai.

Dans le FNCS de cette saison, il sera constructible. De plus, il y aura également un tour de qualification supplémentaire suivi de deux semaines de compétition, y compris les demi-finales et la finale.

Quels prix y aura-t-il dans le FNCS de la saison 2 de Fortnite ?

Le FNCS de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite distribuera un total de 3 008 500 $ en prix, soit plus de trois millions de dollars, répartis comme suit par région :

Europe : 1 362 500 $

États-Unis (côte Est) : 637 500 $

États-Unis (côte ouest) : 239 500 $

Brésil : 418 000 $

Asie : 145 000 $

Moyen-Orient : 114 000 $

Océanie : 92 000 $

Fortnite FNCS Community Cup Chapitre 3 – Saison 2

En plus du FNCS proprement dit, Fortnite accueillera également la Community Cup le 25 mai 2022. Cet événement Duos suivra le format habituel : les joueurs peuvent jouer jusqu’à dix matchs sur une période maximale de trois heures dans le but d’en obtenir autant points que possible à la fois en restant constamment en bonne position et en éliminant les adversaires.

Les meilleurs joueurs de chaque région recevront gratuitement le nouveau skin et sac à dos FNCS de cette saison. Epic Games n’a pas donné plus d’informations à ce sujet, au-delà du fait que, dans le cas où nous obtenons ces objets, cela peut prendre jusqu’à une semaine avant qu’ils ne nous soient livrés.

Source : EpicGames