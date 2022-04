Xenoblade Chronicles 3 découvre son édition collector

Xenoblade Chronicles 3 aura une édition collector qui accompagnera l’édition de base à partir du 29 juillet, date de lancement. Au-delà du contenu, que vous pouvez voir ci-dessous, son exclusivité ressort : il ne sera commercialisé que via My Nintendo Store. La firme japonaise nous appelle à « stay tuned » pour avoir des détails sur votre réservation.

Contenu de l’édition collector de Xenoblade Chronicles 3

Emballage spécial illustré par Masatsugu Saito

Livre à couverture rigide de plus de 250 pages avec des illustrations conceptuelles

Boîte métallique

Pour le moment, son prix n’a pas été communiqué.

Xenoblade Chronicles 3 avance sa sortie

Nintendo a surpris la communauté avec l’avancement de la date de sortie de Xenoblade Chronicles 3. Au début, il devait arriver en septembre. Cependant, les Japonais ont décidé de l’avancer au 29 juillet. Parallèlement aux nouvelles que nous avons apprises sur son système de combat, le protagoniste de sa dernière bande-annonce. Vous pouvez le voir sur ce lien.

Le nouveau travail de Monolith Soft « reliera les futurs des deux jeux précédents dans la ligne principale de Xenoblade Chronicles », explique la société dans un communiqué de presse. « Les joueurs se mettront à la place des protagonistes Noah et Mio, et se retrouveront mêlés au conflit entre les nations de Keves et Agnus. Six personnages des deux nations uniront leurs forces pour découvrir la véritable raison du conflit et se dirigeront vers Fendespada, une terre fendue par une épée géante.

Avec cette date, le calendrier Nintendo Switch est particulièrement chargé à partir du 29 avril, date à laquelle Nintendo Switch Sports fera ses débuts. De là, nous passons à un mois de juin dirigé par Mario Strikers : Battle League Football (jour 10) et Fire Emblem : Three Hopes (jour 24). Juillet mettra en vedette un autre couple : Live a Live (le 22) et Xenoblade Chronicles 3 lui-même (le 29). Tous seront rejoints par d’autres avec une fenêtre de lancement estivale, comme Splatoon 3 et Front Mission 1st Remake.

Source : communiqué de presse (Nintendo