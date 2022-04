Bugsnax, parmi les nouveaux jeux à venir sur Xbox Game Pass en avril 2022

Le Xbox Game Pass n’en finit pas d’ajouter de nouveaux jeux vidéo à son catalogue déjà bien fourni, qui se renouvelle tous les mois. La division Redmond de la société a annoncé un nouvel assortiment de titres, qui correspondent à ceux de la seconde quinzaine d’avril. Parmi les nouveautés figure Bugsnax, un jeu vidéo exclusif aux consoles PlayStation, bien qu’il soit également sorti sur PC au lancement.

En plus de certains indépendants, les membres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass peuvent également profiter des jeux EA Play. Deux de ces productions sont aujourd’hui adaptées au cloud, toutes deux pour la conduite. D’une part, le jeu officiel de Formule 1, F1 2021, développé par Codemasters ; de l’autre, la remasterisation de Need for Speed ​​Hot Pursuit.

Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète avec leurs plateformes respectives et leurs dates de sortie.

Nouveaux jeux Xbox Game Pass pour avril 2022

F1 2021 (EA Play) – 19 avril : Nuage

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered (EA Play) – 19 avril : Cloud

Turnip Boy commet une évasion fiscale ([email protected]) – 19 avril : console, PC et cloud

7 Days to Die ([email protected]) – 26 avril – Console, PC et Cloud

Rechercher et détruire – 26 avril : console et PC

Bugsnax ([email protected]) – 28 avril – Console, PC et Cloud

Unsouled ([email protected]) – 28 avril : Console et PC

Xbox travaille sur l’ajout de commandes tactiles aux jeux vidéo sur son service. La liste a été élargie avec 12 titres supplémentaires :

Ben 10

beige

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Édition Anniversaire

Bord de l’éternité

Trilogie du tueur à gages

Simulateur de tonte de pelouse

Need For Speed: Hot Pursuit remasterisé

Pat’ Patrouille

Course avec Ryan

Champs de bataille des transformateurs

Coupe-vent 2

Zero Escape: Les jeux nonaires

Comme d’habitude, il y aura aussi des jeux qui disent au revoir. Jusqu’au 30 avril, il est temps de terminer les jeux suivants :

Cricket 19 : Cloud, console et PC

Outlast 2 : Cloud, console et PC

Voisin secret : cloud, console et PC

Streets of Rage 4 : Cloud, console et PC

Bugsnax est accompagné de son extension gratuite, qui ajoute le nouveau contenu The Island of Bigsnax.

source | Xbox