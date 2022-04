Voici à quoi ressemble le Batman de Michael Keaton dans The Flash : une combinaison de chauve-souris divulguée en détail

Le célèbre Batman de Michael Keaton de 1989 et son retour ultérieur dans Batman Returns reviendront une fois de plus pour de futurs projets DCEU, un retour sur grand écran déjà annoncé précédemment par l’acteur lui-même et Andy Muschietti (réalisateur de The Flash) et qui a déjà Nous pourrions voyez à la fois dans le teaser du prochain film Scarlet Speedster et dans les premières photos divulguées du tournage de Batgirl, où Keaton jouera le rôle du mentor de Barbara Gordon. Maintenant, nous pouvons enfin voir le costume dudit Batman en détail dans de nouvelles images divulguées de ce qui ressemble à un test de costume avant le tournage des deux productions.

Voici à quoi ressemble le costume Batman mis à jour en 1989

Et bien que le style caractéristique du costume original soit maintenu à la fois en couleur et en forme, il existe quelques différences et mises à jour qui adaptent la tenue des films de Tim Burton au 21e siècle. Pour commencer, l’aspect rigide si caractéristique du costume original est conservé, avec un grand cou et un torse avec une armure moulée à mi-chemin entre les formes plus organiques de Batman et les lignes plus droites de Batman Returns.

Le logo emblématique sur la poitrine avec un fond jaune est également conservé, bien que la ceinture d’origine de la même couleur ne le soit pas, qui dans ce cas a été remplacée par une ceinture un peu plus stylisée de couleur sombre. Les bracelets semblent également nouvellement frappés, ainsi que les lames caractéristiques, plus tranchantes. La zone de jonction entre le logo, la cape et le cou est également quelque peu différente, même si ce qui ne change pas du tout, c’est le masque et les oreilles pointues de ce Batman.

Michael Keaton reviendra en tant que Batman dans The Flash à l’été 2023 après son dernier retard et on pourra également le voir dans Batgirl, un film de HBO Max qui n’a pas encore de date de sortie annoncée.

source | ScreenRant