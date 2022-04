Les Simpsons: où voir tous les chapitres et saisons

Les Simpson font partie de la mémoire collective de ceux qui ont grandi avec Homer, Bart et le reste de la famille sur le petit écran. Grâce aux plateformes de streaming que l’on retrouve aujourd’hui, il n’a jamais été aussi simple de revivre les épisodes les plus mémorables de la série, ou de suivre ses dernières aventures. Nous vous disons où vous pouvez le suivre dans son intégralité.

Comment puis-je voir toutes les saisons et tous les épisodes des Simpson ?

Pour voir toutes les saisons et tous les chapitres des Simpson en intégralité, le plus simple est de se rendre sur Disney+. La plateforme de streaming propose les 33 saisons de la série en Français complet, entre autres langues. Le rapport d’aspect remasterisé est également inclus. Cela agrandit l’image de ces épisodes diffusés en 4:3 pour s’adapter aux écrans 16:9 d’aujourd’hui.

Comme pour le reste du catalogue Disney+, vous pouvez accéder à la série depuis n’importe quelle plateforme sur laquelle vous vous trouvez : Smart TV, mobile, tablettes, ordinateurs… Les Simpson seront à portée de main à tout moment.

En fait, la plateforme présentera en première le court métrage When Billie Met Lisa le 22 avril 2022, où la chanteuse Billie Eilish rencontre le personnage à Springfield. Dans le catalogue, vous pouvez également trouver d’autres contenus de la famille, tels que The Simpsons The Movie et The Simpsons in Plusuniversario. Il existe également d’autres courts métrages avec Maggie Simpson en tant que protagoniste, tels que Playing with Destiny, Maggie’s Longest Day et Nap Awakening.

Si vous n’êtes pas membre de Disney+, vous pouvez vous abonner pour 8,99 euros par mois. Si vous préférez un forfait annuel, le prix s’élève à 89,90 euros, ce qui représente une économie de 2 mois par rapport à la modalité mensuelle. Au-delà des Simpsons, vous verrez d’autres sagas populaires de la marque. Star Wars et Marvel Studios sont les deux principales références.

Source : Disney+