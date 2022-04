Le directeur de Returnal pense que le défi fait partie du récit du jeu

Le vaisseau de Selene effectue un atterrissage d’urgence sur Atropos, qui s’avère être une planète pleine de dangers dans laquelle la mort « n’est que le début ». Returnal, développé par Housemarque, est un jeu d’action avec des touches de roguelite, qui, dans la lignée des titres du studio, offre une expérience stimulante. Le réalisateur Harry Krueger a parlé de la difficulté dans une interview avec Kinda Funny Games, où il a expliqué qu’ils veulent encourager l’accessibilité, mais il a mis des mais dans le fait de limiter la difficulté de ses jeux vidéo.

« Trouver ce sweet spot sera toujours un défi intéressant », a-t-il répondu lorsqu’on lui a posé des questions sur la difficulté de Returnal. « Je pense que nous pouvons toujours faire plus et ajouter plus de support pour offrir différentes façons de jouer et différentes méthodes de contrôle. » Cependant, continue-t-il de réfléchir, la question de la difficulté est une question qui répond au fait de l’expérience que vous allez avoir avec le jeu en question.

La difficulté, une partie intrinsèque du Returnal

Krueger soutient que la difficulté de Returnal est liée à la propre structure narrative du jeu, donc réduire le défi affecterait la façon dont les joueurs interagissent avec l’histoire. « À bien des égards, l’histoire et le gameplay sont indissociables » dans ce titre. Il donne l’exemple du personnage de Selene, qui meurt encore et encore : « Cette chute dans la folie se produit simplement à cause des défis auxquels elle est confrontée, et ses défis sont aussi les défis du joueur. »

Le réalisateur précise que si les joueurs devaient combattre des boss incontrôlables ou simplement passer de « A à B » par des « points narratifs », on pourrait presque dire qu’ils succomberaient à une sorte de « dissonance », puisque « le jeu Il vous dit que c’est très difficile.

Le retour est disponible exclusivement pour PS5. Il a récemment reçu une mise à jour gratuite avec des améliorations et un mode de jeu supplémentaire. Le jeu sera inclus dans le catalogue PS Plus à l’avenir.

source | Jeux un peu drôles (via VGC)