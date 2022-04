Guerres des étoiles | Liam Neeson de retour dans le rôle de Qui-Gon Jinn ? L’acteur ne l’exclut plus

Quelques semaines après la première de Star Wars : Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série limitée de Disney+, certains des responsables ont anticipé les camées. L’un des noms qui est toujours sorti dans les piscines est celui de Liam Neeson, qui a joué Qui-Gon Jinn dans l’épisode I : La menace fantôme. L’acteur a parlé de la possibilité de reprendre le personnage et a confirmé à ComicBook que cela ne le dérangerait pas de revenir.

« Oh, je pense que oui, si c’est dans un film », a répondu l’acteur lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait reprendre son rôle de Qui-Gon Jinn. « Je dois admettre que je suis un peu snob en matière de télévision. J’aime juste le grand écran », a-t-il poursuivi. « Qui-Gon, c’est incroyable que ça fait 24 ans que nous avons fait La Menace Fantôme, je n’arrive pas à croire où le temps est passé. Tourner ce film à Londres a été une expérience fantastique. »

Bien sûr, à en juger par ses propos, la condition est que ce soit dans un film et non dans une série. A première vue, cela semble exclure sa participation à la fiction Disney+, mais ce n’est pas la première fois que certaines déclarations vont dans un sens et ont ensuite des nuances. Qui sait, peut-être un simple camée…

Maître et apprenti.

Comment pourrait-il apparaître dans Obi-Wan Kenobi ?

Star Wars: Obi-Wan Kenobi se déroule dix ans après Revenge of the Sith, ce qui signifie évidemment que Qui-Gon Jinn est mort depuis des années. Cependant, le sage enseignant a su parcourir les chemins de la Force et a réussi à la transcender, afin de pouvoir communiquer avec son ancien Padawan. Pas sous forme de fantôme, mais à travers sa voix. Liam Neeson est déjà revenu dans la saga dans deux camées : celui dans la série animée The Clone Wars et celui dans The Rise of Skywalker (voix uniquement).

Rupert Friend, le Grand Inquisiteur de la série, a laissé entendre qu’il y aura un bon nombre de camées et d’Easter-eggs, bien qu’il n’ait bien sûr pas pu entrer dans les détails.

La série mettant en vedette Ewan McGregor sera présentée en première le 27 mai avec deux épisodes.

source | BD